Il City non molla Cambiaso, prevista una nuova offerta per l’estate (Telegraph)

Il club inglese punterà a un terzino e un centrocampista nel prossimo calciomercato. Guardiola: «La prossima stagione sarà ancora più dura, abbiamo bisogno di una squadra più forte».

Il Manchester City aveva sondato Andrea Cambiaso per il mercato invernale, ma non sono bastati i circa 60 milioni offerti per lasciar partire il terzino della Juventus. Le priorità per l’anno prossimo non sono cambiate: l’ex Genoa rimane uno degli obiettivi del tecnico Guardiola.

Il City non molla Cambiaso, prevista una nuova offerta per l’estate

Secondo quanto riportato dal Telegraph:

Il Manchester City prenderà un terzino destro e un centrocampista centrale nel calciomercato estivo, con Pep Guardiola che insiste sul fatto che ha bisogno di una squadra più forte per poter competere di nuovo per grandi risultati. La partenza di Kyle Walker pone la questione sul terzino: c’è ancora un grande interesse per Andrea Cambiaso, ma anche per Tino Livramento del Newcastle.

Pep Guardiola ha dichiarato infatti recentemente:

«Il club deve ingaggiare giocatori, ma allo stesso tempo mantenere chi è già in rosa il più tempo possibile. Subito dopo il Mondiale per club comincerà la stagione, e sarà ancora più dura di questa, abbiamo bisogno di una squadra più forte».

Il City rinascerà, ma Guardiola ha davvero la volontà e capacità di curare un’altra era? Le grandi squadre cadono e rinascono di continuo. Ma quanto hanno contribuito alla sconfitta contro il Real gli errori di Guardiola? Il suo Barcellona del 2011 è ancora la più grande squadra del secolo, e sembra strano che ora il creatore di quella squadra abbia vinto la Champions una sola volta in 14 stagioni. Questo nonostante abbia le migliori strutture e le più grandi ricchezze nel suo club. La stagione in corso è la peggiore di Pep nelle competizioni europee.

