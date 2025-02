Il ciclo di Guardiola al City è finito, i suoi errori sono costati l’eliminazione dalla Champions (Guardian)

Khusanov terzino per fermare Mbappé e Vinicius è stata l’ultima “genialata” fallimentare. Il City rinascerà, ma Pep ha davvero la capacità di curare un’altra era?

Dopo la sconfitta in Champions del Manchester City contro il Real Madrid, sembra che per Pep Guardiola sia arrivata la fine di un ciclo, anche se ha ancora un anno di contratto.

Il ciclo di Guardiola al City è finito: i suoi errori sono costati l’eliminazione dalla Champions

Il Guardian scrive:

Al City sembravano essere rinvigoriti dalla recente vittoria legale del club in un’udienza su alcuni aspetti specifici del regolamento finanziario. Ma era vero? Stiamo sottovalutando l’effetto? Le telecamere al Bernabeu hanno beccato Savinho sussurrare: «Ragazzi, ora siamo liberi di trovare la nostra definizione di valore di mercato. Questo potere commerciale ti dà energia». Lo sport non funziona così. Alla fine, tutto ciò che sembrava davvero certo al Bernabéu era che l’ “energia” del tribunale al City fosse misteriosamente scomparsa. Il City è crollato come una scatola di cartone inzuppata, senza resistenza. Alla fine tre cose si sono rivelate vere: questa è stata come un’ultima occasione di vincere, in un modo definito scioccante per coloro che ci credevano ancora; in secondo luogo, possiamo dire che il City tornerà, non è la fine per un club che possiede certe risorse; poi c’è Guardiola, che ancora una volta ha dato una risposta da uomo costantemente sofferente e incapace di elaborare la sconfitta e i fallimenti.

Il City rinascerà, ma Guardiola ha davvero la volontà e capacità di curare un’altra era? Le grandi squadre cadono e rinascono di continuo. Ma quanto hanno contribuito alla sconfitta contro il Real gli errori di Guardiola? Il suo Barcellona del 2011 è ancora la più grande squadra del secolo, e sembra strano che ora il creatore di quella squadra abbia vinto la Champions una sola volta in 14 stagioni. Questo nonostante abbia le migliori strutture e le più grandi ricchezze nel suo club. La stagione in corso è la peggiore di Pep nelle competizioni europee. Ha schierato Khusanov (difensore centrale) da terzino destro per arginare l’accoppiata Mbappé-Vinícius, fallendo; L’ex Lens che non aveva mai giocato in quella posizione avrebbe miracolosamente scoperto capacità innate? Anche Haaland è mancato troppo spesso all’appuntamento col gol, era assente a Madrid per infortunio. Come è possibile che Guardiola abbia permesso alla sua squadra di avere così pochi leader, ma tanti impauriti? Forse il suo ciclo si è finalmente concluso.

ilnapolista © riproduzione riservata