Gasperini furioso per il rigore contro l’Atalanta: «il calcio sta diventando un altro sport» (VIDEO)

L’Atalanta sconfitta 2-1 dal Bruges. «Il dramma del calcio oggi sono i contatti. Ormai gran parte dei giocatori si buttano e strillano»

Gasperini furioso per il rigore contro l’Atalanta: «non conosco più le regole del calcio».

Fa discutere il rigore concesso al Bruges nel recupero contro l’Atalanta. Il braccio largo di Hien sul volto di Nilsson è stato giudicato da rigore sia dall’arbitro che dal Var. Il Bruges ha così vinto 2-1.

Nel post partita Gasperini si è sfogato: «il calcio sta andando in una direzione diversa»

La furia di #Gasperini: “Il dramma è che non si distinguono più i contatti nel calcio. Dopo che saltiamo tutti come pinguini adesso correremo come pinguini. Il calcio sta cambiando e sta diventando uno sport completamente diverso. Ormai i giocatori si buttano e strillano per rubacchiare qualcosa”.

Gasperini sobre o pênalti para o Brugge: “O futebol está indo em uma direção que não é futebol, liderado por não sei quem.” “Os jogadores se jogam para roubar. Este não é o espírito do futebol. Não sei mais as regras.”pic.twitter.com/drd4f11Zz9 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 12, 2025

“Il dramma è che stiamo (nel senso dell’Italia, ndr) contagiando tutto il calcio, che sta andando in una direzione che va al di fuori di questo sport. Tutti hanno un’idea dei falli completamente diversa. Il dramma del calcio oggi sono i contatti. Ormai gran parte dei giocatori si buttano e strillano, tutti con l’intenzione di rubacchiare qualcosa. Il calcio sta andando in una direzione che non centra nulla con il gioco del calcio. Non conosco più le regole del calcio, non si distinguono più i contatti nel calcio. Dopo che salteremo tutti come pinguini, adesso correremo anche tutti come pinguini. Il calcio sta cambiando in uno sport completamente diverso”.

Oggi Kafka scriverebbe Il Protocollo, mica Il Processo. La burocrazia italiana s’è mangiata la Var

ilnapolista © riproduzione riservata