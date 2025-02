Prestito oneroso fino a giugno – un’operazione complessiva da 4 milioni di euro. Potrebbe anche arrivare stasera a Roma

E alla fine fu Saint-Maximin nome a sorpresa tra Garnacho, Adeyemi e Chiesa (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il giocatore ha salutato ieri pomeriggio i suoi ormai ex colleghi e il suo ormai ex allenatore José Mourinho, dopo una sessione di lavoro, e dunque oggi non farà parte dei convocati per la partita di Süper Lig contro il Rizespor. Ha cominciato a preparare il trasloco mentre l’Al-Ahli, il club che detiene la proprietà del suo cartellino, e il Napoli s’impegnavano a confezionare l’accordo per il prestito oneroso fino a giugno – un’operazione complessiva da 4 milioni di euro – e Al-Ahli e Fenerbahçe risolvevano il prestito firmato a luglio 2024.

Saint-Maximin viene definito nome a sorpresa

Un po’ a sorpresa: prima di lui il club ha provato a prendere Garnacho, Adeyemi, Ndoye, Lang, ha carezzato la suggestione Chiesa e a un certo punto nell’elenco successivo alle primissime scelte ha pensato anche a Boga – reduce da un infortunio muscolare e fuori dal 15 dicembre – e ad Amuzu. Manna, però, l’ha sempre ritenuto il più funzionale di questa lista-bis; insomma, era il prediletto. Nella migliore e più ottimistica delle ipotesi, se il cerchio burocratico si chiuderà nei tempi giusti e tutte le congiunzioni astrali si verificheranno a catena, potrebbe addirittura apparire da spettatore all’Olimpico per Roma-Napoli. Soltanto un’ipotesi, sia chiaro. Il quadro perfetto, diciamo, anche perché contestualmente, magari domattina, sarebbe pronto per l’uso delle visite

ilnapolista © riproduzione riservata