Baroni: «Il Napoli ha grandi qualità tecniche ma soprattutto morali, merita il primato»

A Dazn: «Voglio un approccio attento, loro non perdonano nessun errore. 3-5-2? I nostri esterni dovranno essere bravi a entrare nel campo»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara della sfida tra Lazio e Napoli, che andrà in scena alle 18 allo Stadio Olimpico. Si tratta di una gara importantissima per entrambe le squadre: gli azzurri di Conte devono tentare a tutti i costi di non distaccarsi eccessivamente dall’Inter (che pure giocherà una gara difficile, contro la Juventus domani ndr) prima dello scontro diretto di marzo e con tutte le defezioni di formazione del caso. La Lazio vuole fortemente consolidare la propria posizione in classifica e battere i primi in classifica per la terza volta in due mesi.

Baroni: «Il Napoli merita il primo posto, vanno fatti i complimenti»

Di seguito quanto dichiarato:

«Vogliamo mantenere il quarto posto. È chiaro che è una partita difficile, dove noi dovremo essere molto bravi a ridurre gli errori al minimo. Il Napoli, che merita il primato, ha grandi qualità tecniche e morali. Sappiamo il livello di difficoltà ma abbiamo bisogno di confrontarci per alzare l’asticella, migliorare il nostro livello. L’approccio sarà un tema, questo è quello che cerco. Vorrei che la squadra si liberasse, voglio un calcio con ritmo e mobilità. Quando non riusciamo a innescarci in questo senso andiamo in difficoltà, per cui oggi dovremo partire dal primo minuto con un’attenzione feroce in ogni momento, pallone su pallone perché il Napoli non perdona errori»

Sul rapporto con Conte:

«Antonio è un amico, perché abbiamo giocato insieme e conosco il valore dell’uomo e del tecnico. Siamo stati vicini alla Juventus quando io ero alla Primavera e gli rinnovo tanto i complimenti. Il 3-5-2 del Napoli? Ho parlato coi miei ragazzi, occorrerà intanto del sacrificio, delle corse di rientro degli esterni che devono essere bravi a venire dentro il campo. Dobbiamo intensificare le cose che già facciamo, con enorme attenzione e spirito»

