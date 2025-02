Lazio e Napoli sono le squadre che hanno guadagnato più punti con gol dopo il 75′ (Opta)

La Lazio potrebbe registrare tre vittorie in una stagione contro il Napoli considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 1994/95, con Zdenek Zeman in panchina, quando due delle tre arrivarono nei quarti di finale di Coppa Italia.

Nonostante la Lazio occupi una delle prime quattro posizioni in classifica in Serie A dopo 24 gare giocate per la prima volta dal 2019/20, i biancocelesti hanno trovato il successo solo in una delle ultime cinque partite casalinghe in campionato (2N, 2P), proprio in quella più recente, contro il Monza.