Conte: «Non ho sfumature, solo bianco e nero! Anzi, facciamo rosso e blu…»

In conferenza: «Siamo la squadra che è stata in testa per più tempo, ma non scopro io chi abbiamo dietro. L’Inter è abituata a vincere»

Antonio Conte è intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Udinese di domani sera. Tra i tanti argomenti proposti (qui le parole in forma integrale), il mister ha ironizzato sulla domanda di una collega di Canale 21 sulle “sfumature”, alludendo al fatto che uno come lui non abbia vie di mezzo. Che sia insomma o bianco o nero. Trovandosi di fronte ad un equivoco legato alla Juventus, ha voluto subito ritrattare scherzando. Dopodiché si è concentrato sul primato in classifica che va avanti da diverse giornate di campionato.

Conte: «Non ho sfumature! È bianco o nero… o meglio…»

Di seguito l’estratto:

Le chiedo di una sfumatura….

«Di grigio? Io non ho grigi, ma solo bianco o nero (ride ndr). Anzi, facciamo rosso o blu…»

Sul campionato:

«Siamo stati la squadra per più tempo in testa in classifica. Abbiamo fatto un po’ di esperienza su questo, ma dietro di noi c’è l’Inter. Non scopro io chi siano i nerazzurri. Sarebbe un insulto dire qualcosa che sottovaluti una squadra e un club storico, abituato a lottare per vincere sia il campionato che la Champions. Parliamo del nulla: meglio metterci i paraocchi e vedere quale sia il nostro percorso»

