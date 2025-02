Comuzzo, sono troppi i 40 milioni chiesti dalla Fiorentina: la trattativa si può considerare chiusa (Sky)

I 40 milioni sono davvero un muro invalicabile. Al momento non ci sono sentori che Comuzzo possa lasciare la Fiorentina. L’affare Okafor legato a Saint Maximin

Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky Sport, direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano fornisce le ultime notizie di mercato. Per quanto riguarda il Napoli, si aspetta ancora l’arrivo di un sostituto di Kvaratskhelia. Invece, i discorsi relativi a Comuzzo, sembrano al momento interrotti. Troppo alta la richiesta della Fiorentina che non scende sotto i 40 milioni di euro, bonus compresi.

I 40 milioni della Fiorentina per Comuzzo sono un muro invalicabile

Le parole di Sugoni a Sky:

«Comuzzo destinato a rimanere alla Fiorentina. Muro della Fiorentina troppo alto. Anche Manna ne aveva parlato, di cifre fuori mercato e di sforzi fino a un certo limite. I 40 milioni sono davvero un muro invalicabile. Possiamo considerare definitivamente chiusa come possibilità. Al momento non ci sono sentori che Comuzzo possa lasciare la Fiorentina.

L’affare Okafor, legato a Saint Maximin. Il Napoli porta avanti questa pista e parallelamente ha bloccato Okafor. Il concetto è che sarebbe più semplice a livello logistico. Il Milan lo aveva già ceduto al Lipsia, poi è saltato. Destinazione gradita al calciatore. A differenza del difensore, il Napoli prenderà un giocatore in attacco, deve sostituire Kvaratskhelia».

A Sky Sport forniscono le ultime notizie di calciomercato. Tiene banco l’affare Comuzzo che al momento risulta in stand by per via della distanza fra i club. La Fiorentina chiede 40 milioni compresi i bonus, l’offerta del Napoli è ferma a 35 milioni bonus compresi.

“In questo momento Comuzzo in stand by, la richiesta della Fiorentina è di 40 milioni compresi i bonus, il Napoli è fermo a 35 comprensivi di bonus. C’è questa distanza, la volontà del Napoli non è arrivare a 40″.

