Comuzzo in stand by, il Napoli non vuole arrivare a 40 milioni (Sky Sport)

A Sky Sport forniscono le ultime notizie di calciomercato. Tiene banco l’affare Comuzzo che al momento risulta in stand by per via della distanza fra i club. La Fiorentina chiede 40 milioni compresi i bonus, l’offerta del Napoli è ferma a 35 milioni bonus compresi.

Commisso ha scambiato Comuzzo per Baresi. Secondo Di Marzio, “vuole vedere scritto 40 milioni”

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è incorso l’ “incontro tra l’agente di Comuzzo e la Fiorentina per decidere se accettare l’offerta del Napoli che si è avvicinato ai 35 milioni chiesti. Poi si aspetta l’ok di Commisso“.

Tuttavia, sempre secondo l’esperto di calciomercato, Commisso ha fatto sapere di volere 40 milioni per il difensore centrale che ha 19 anni e sta giocando la sua prima stagione in Serie A. Di fatto, il presidente della Fiorentina ha alzato il prezzo. Ora resta da vedere se il Napoli sarà disposto ad accontentare la nuova richiesta.

Non dimentichiamo che Santon era considerato un predestinato e poi di lui si sono perse le tracce. Di seguito quanto si legge sul sito di Di Marzio:

