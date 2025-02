Bari, Dorval ancora vittima di insulti razzisti: «Vazquez gli ha detto negro di m.»

Longo, tecnico del Bari: «A furia di mettere la polvere sotto il tappeto non risolviamo niente». Vazquez (Cremonese) rischia 10 turni di squalifica

Dorval ancora vittima di insulti razzisti durante Bari-Cremonese. Questa volta però l’insulto arriva da chi dovrebbe promuovere i valori dello sport. È stato l’allenatore del Bari, Moreno Longo, a raccontare cosa è successo. Pare che il centrocampista della Cremonese Franco Vazquez, ex compagno di gol di Dybala al Palermo, abbia apostrofato l’avversario in maniera decisamente razzista.

Dorval del Bari ancora vittima di razzismo

Ricostruisce quanto accaduto la Repubblica:

“Un nuovo brutto episodio di razzismo ha caratterizzato la 26/a giornata di serie B. Protagonista ancora l’algerino Mehdi Dorval, esterno del Bari, che nel finale della sfida al S. Nicola con la Cremonese (1-1), durante un parapiglia è stato insultato dall’attaccante argentino dei grigiorossi Franco Vazquez, che era seduto in panchina dopo essere stato sostituito all’intervallo, ed è uscito dal campo in lacrime. «Gli ha detto ‘Negro di m…’», ha rivelato il tecnico Moreno Longo. Dorval era stato preso di mira anche lo scorso 12 gennaio quando, durante Reggiana-Bari, aveva ricevuto epiteti razzisti e un lancio di oggetti da parte di alcuni sostenitori granata costringendo l’arbitro Prontera a sospendere la sfida per 7’ sul finire del primo tempo. Ora è probabile che la Procura Federale apra un fascicolo sulla vicenda. Se i fatti dovessero essere confermati Vazquez rischia una squalifica di 10 giornate.

Longo ha anche aggiunto: «Mi dispiace enormemente per il ragazzo. Mi dispiace fare il nome di Vasquez, perché non va bene. C’è stata una frase offensiva grave: ‘Negro di m…’. Una roba del genere non si può dire. A furia di stare zitti, e di mettere la polvere sotto il tappeto non risolviamo niente. Siamo stufi nel 2025 di parlare di queste cose».

La Serie B infestata dal razzismo e dal sessismo. Ieri due i casi sul campo della Reggiana e sul campo del Brescia. “Vittime il barese Dorval e il doriano Akinsanmiro”. A ricostruire quanto successo è Repubblica.

Scrive il quotidiani:

Reggiana-Bari stata sospesa per 7′, sul finire del primo tempo, per gli insulti razzisti al barese Mehdi Dorval, francese di madre algerina e padre di Reunion, che si è poi sfogato sui social: «Purtroppo esistono ancora delle persone stupide. Questo sport troppo bello per essere rovinato da queste persone. Vergognatevi». La partita, finita 0-0, stata burrascosa specie nei primi 45, tra gol annullati ed espulsioni, e il clima in campo e fuori si è surriscaldato finché l’arbitro Prontera ha sospeso la gara per gli ululati contro Dorval, seguendo alla lettera le indicazioni ribadite di recente dal designatore Rocchi. A Reggio dagli spalti piovuto di tutto, pare anche una scarpa: «Cera tanta confusione», ha testimoniato Longo, allenatore del Bari. «A un certo punto è sembrato di sentire anche cori sessisti contro l’assistente», ovvero la guardalinee Francesca Di Monte.

Come al solito, “per il vicepresidente della Reggiana, Cattani, «Reggio non una città razzista». Secondo lui c’è stato solamente «qualche insulto all’arbitro. E ce l’avevano soprattutto con un giocatore che doveva essere ammonito per simulazione»”.

