Anche il Barcellona vittima degli errori arbitrali: nel 5-0 al Valencia manca un rosso per fallo su Pedri – VIDEO

Non è un buon momento per gli arbitri in Spagna. Dopo il caso sollevato dal Real Madrid, la Federcalcio ha organizzato un incontro per trovare una soluzione agli errori arbitrali. Era presente pure il Barcellona. Nemmeno 24 ore dopo però, è proprio il Barcellona ha subire un torto che non ha conseguenze sul risultato della partita. Poteva avere però gravi conseguenze sulla salute di Pedri, centrocampista blaugrana.

Marca ricostruisce quanto successo:

“Durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Re, vinta dal Barcellona per 0-5 contro il Valencia al Mestalla, il nazionale spagnolo Hugo Guillamón è stato protagonista di un duro intervento sul giocatore del Barcellona Pedri. All’ottavo minuto, sul punteggio di 0-1, il giocatore colpisce in tuffo il piede d’appoggio di Pedri sopra la caviglia, lasciandolo in campo dolorante. L’arbitro del Madrid Miguel Ángel Ortiz Arias, che ha seguito l’azione molto attentamente, non ha sanzionato il fallo, nessun cartellino giallo o rosso per il duro fallo di Guillamón su Pedri“.

Sigo en shock 😳 una entrada criminal de Hugo Guillamón al pie de apoyo de Pedri que no fué castigada ni con tarjeta amarilla. El VAR debería haber entrado y expulsar al jugador 🟥 Valencia 0 – 5 Barcelona pic.twitter.com/YsIrGotIhu — Edu (@edusoler7) February 6, 2025



Nemmeno il Var è intervenuto, nonostante l’insistenza della panchina del Barcellona. Iturralde González, analista arbitrale della Cadena Ser, ritiene che Guillamón avrebbe dovuto essere espulso “per grave fallo” nel suo duro intervento su Pedri.

«È caduto a terra con violenza eccessiva, da un’altezza considerevole… Secondo me, il Var avrebbe dovuto richiamarlo», ha spiegato nel programma ‘Carrusel Deportivo’.

Il Barcellona non riesce più a vincere in campionato. L’ultimo trionfo è arrivato il 3 dicembre contro il Mallorca. Ieri ha pareggiato 1-1 contro il Getafe in una partita che sembrava essere dominata dai blaugrana. Eppure, la squadra arrivava da due vittorie schiaccianti per 5-2 e 5-1 rispettivamente contro Real Madrid e Betis in Supercoppa e Coppa del Re.

El País commenta il disastro blaugrana in campionato:

Il Barça sembra una squadra Primavera che non ha ancora imparato a risolvere partite difficili, o quelle che si complicano. Anche se si sono applicati per riuscire a riacciuffare il match, i giocatori del Barcellona non sapevano come risolvere un incontro in cui erano in vantaggio con un gol di Koundé. Un vantaggio che hanno sprecato contro un fortunato Getafe. Dopo essere passati in vantaggio, si sono spenti subito, come se volessero chiuderla sull’1-0, consapevoli della difficoltà di battere una squadra che non subisce più di due gol in ogni partita di Liga. La squadra di Bordalas si è saputa difendere e rimanere attenta sugli attacchi blaugrana; la frustrazione del club di Flick era evidente.

