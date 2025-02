I club della Liga chiedono sanzioni per il Real Madrid: “sono stanchi della pressione esercitata sugli arbitri” (As)

​​Siviglia e Atletico Madrid alla testa dei club irritati con il Real. All’incontro con Federcalcio, LaLiga e il Comitato arbitrale hanno chiesto “che vengano prese misure”

“I club della Liga ne hanno abbastanza delle accuse del Real Madrid e della pressione sulla comunità arbitrale. Nel vertice con la Federazione calcistica spagnola (Rfef), LaLiga e il Comitato tecnico degli arbitri (Cta), hanno espresso il loro dissenso nei confronti del comportamento del club di Madrid e hanno chiesto che vengano prese misure“. Lo riporta As.

Il Real Madrid ha disertato il vertice per mostrare la sua rabbia nei confronti della Cta e dell’apparato arbitrale. I due club più duri nei confronti di Florentino Perez sono stati il ​​Siviglia e l’Atletico Madrid. “Del Nido Júnior Carrasco e Gil Marín hanno preso il comando e il resto dei club si è unito alla loro posizione senza alcuna discordia. Tutti hanno espresso il loro disappunto per l’atteggiamento del Madrid e per i video pubblicati sul canale ufficiale del club“.

Il presidente della Rfef: «Oggi giornata storica». Ma manca il Real Madrid

Prima del vertice, Rafael Louzán, presidente della RFEF, ha annunciato un cambiamento nel modello arbitrale e ha definito la giornata “storica”.

«Oggi iniziamo una nuova fase e sarà una giornata storica. Ovviamente vogliamo lavorare a stretto contatto con i club. Capisco, e questa sarà probabilmente la strada da seguire, che probabilmente ci sarà un cambiamento nel modello, a livello strutturale. Credo che sia importante andare verso un modello nettamente diverso… Non voglio correre troppo perché dovrebbero parlare i club stessi e anche la Lega stessa. Vedo che i club sono molto entusiasti. Desidero ringraziarvi espressamente tutti per essere qui. Ci sono tutti… Ovviamente c’è un club, molto importante in questo Paese, che ha detto che in linea di principio avrebbe partecipato e alla fine non è presente. La Federazione sarà sempre aperta all’ascolto, al dialogo e a compiere passi, ma passi importanti».

