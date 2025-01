Manita del Barcellona al Real Madrid, El Chiringuito (vicino a Florentino Perez): “Ancelotti, attento”

La Supercoppa finisce 5-2 per il Barcellona. Il Real era passato in vantaggio. Roventi polemiche sull’allenatore italiano

Manita del Barcellona al Real Madrid, El Chiringuito (vicino a Florentino): “Ancelotti attento”

Finisce 5-2 per il Barcellona la finale di Supercoppa spagnola. Una batosta per il Real Madrid che pure era andato in vantaggio con Mbappé. Poi, ben quattro gol del Barcellona nel primo tempo. Il quinto a inizio ripresa. I catalani sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Szczesny che ha abbattuto Mbappé lanciato a rete. Sulla punizione ha segnato Rodrigo. Il risultato non è più cambiato.

Roventi le polemiche a Madrid. El Chiringuito – emittente molto vicina a Florentino Perez – ha pubblicato un video del suo fondatore (Pedrerol) che si è chiuso dicendo: “Ancelotti attento”. Prima ha detto che a Florentino non piace perdere le partite viste in tutto il mondo. Ha sottolineato che a fine partita Florentino sorrideva, ha detto che il Madrid ha vinto la Champions e in più ha Mbappé (in meno ha Kroos e una serie di infortunati, ndr). Il video è stato definito dal Chiringuito come l’avviso più gelido mai fatto da Pedrerol ad Ancelotti.

💣 Es el aviso más gélido de @jpedrerol a Ancelotti en años: 🚫 “CUIDADO”. pic.twitter.com/VbiskoBuCI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 12, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata