Viva la rabbia espressionista di Conceiçao, così umana: l’agonismo e lo sport sono anche questo (il Messaggero)

Manda in castigo i dioscuri Theo&Leao. Vince all’ultimo respiro e rimonta due volte, la squadra è ora a sua immagine e somiglianza, brutta, sporca e cattiva

Sul Messaggero l’elogio di Sergio Conceiçao che ha ribaltato il Milan da cima a fondo e ora è una squadra a sua immagine e somiglianza. Ha mandato in panchina i “dioscuri” e ha messo al suo posto “il pleonastico Calabria”. Almeno questo è quello che scrive il quotidiano a cui la reazione dell’allenatore contro Calabria a fine partita è piaciuta. In fondo, “l’agonismo e lo sport sono anche questo”.

Il Milan ora è brutto, sporco e cattivo, a immagine e somiglianza di Conceiçao

Scrive il Messaggero:

“La XXII giornata di Serie A lascia inalterati gli equilibri di vertice, conferma il sospetto di un tango infernale Napoli-Inter fino a maggio, e in ultima analisi esalta l’arte della rimonta o del ribaltone, che è patrimonio dei nocchieri più sgamati. Come quelli di Atalanta, Milan, Napoli e Roma, che risalgono e vincono“.

“Servono gli urlacci nell’intervallo, la psicologia di gruppo, tante partite ad alti livelli da giocatore e da allenatore, oltre alle scelte giuste, anche se scomode. E bisogna capirne, di uomini e di calcio. Sergio Conceiçao ribalta il Milan dopo 45′, manda in castigo i supponenti dioscuri Theo&Leao, più tardi anche il pleonastico Calabria che se ne lamenta, vince all’ultimo respiro e rimontando due volte, insomma la squadra è ora a sua immagine e somiglianza, brutta sporca e cattiva: così alla fine Sergio va ad acchiappare Calabria in campo per dirgliene quattro, e forse non solo quello. Di solito certi regolamenti di conti avvengono al riparo dalle telecamere, quindi approviamo la rabbia espressionista di Conceiçao, così umana: l’agonismo e lo sport sono anche questo“.

ilnapolista © riproduzione riservata