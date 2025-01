Il Napoli lo cederebbe in prestito. Il difensore preferisce tornare in Spagna anziché andare al Como

Rafa Marin a un passo dal Villarreal (Marca)

Rafa Marin sta per concludere la sua avventura napoletana. Starebbe per tornare in Spagna, in Liga. Almeno secondo quanto scrive l’edizione on line del quotidiano spagnolo Marca. Scrive Marca che il Villarreal e il Napoli sono vicini all’accordo per il trasferimento del difensore spagnolo che andrebbe a giocare con i sottomarini allenati da Marcelino. Nazionale dell’Under 21 iberica, l’ex Real Madrid e Alaves non ha praticamente mai giocato nel Napoli di Conte e, secondo Marca, avrebbe già dato il suo ok al ritorno in Spagna. Marca ricorda che anche il Como era interessato a lui ma sembra che Rafa Marin preferisca il Villarreal. Il Napoli non lo cederebbe a titolo definitivo, solo in prestito.

Per Marca è “incomprensibile la situazione di Rafa Marin” (21 dicembre)

Marca si dice stupito dell’inesistente impiego di Rafa Marin a Napoli. De Laurentiis lo ha pagato dal Real Madrid 12 milioni ma per adesso ha giocato solo in Coppa Italia. Lui chiede di giocare, di avere un’opportunità ma Conte è stato piuttosto chiaro.

Scrive Marca

“Colpisce che con un trasferimento importante, come è stato nel caso di Rafa Marín, il Napoli gli abbia lasciato poco spazio per giustificare i dodici milioni di euro pagati per il suo trasferimento. La verità è che il calciatore ha voglia di giocare e chiede a gran voce un’opportunità“.

E spiega “la situazione incomprensibile di Rafa Marin“.

“Il difensore centrale non ha ancora esordito in Serie A. Ha giocato solo due partite di Coppa. Niente di più. Strano, ma la realtà dice che Antonio Conte non lo vede, quindi si cerca una soluzione sotto forma di prestito. Il difensore centrale è di proprietà del Napoli e in questo caso il Real Madrid può fare poco, visto che i diritti del difensore parlano di un’opzione di riscatto. Certo, a Valdebebas vorrebbero che giocasse, ma essendo di proprietà della squadra azzurra, la soluzione dovrà essere trovata dagli agenti e dal Napoli. L’opzione di riscatto è valutata 25 milioni di euro, poco più del doppio di quanto pagò il Napoli nel luglio dello scorso anno. Ma per ora non rientra nei piani del Real Madrid“.

