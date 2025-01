Politano: «Se ho parlato con Kvara? Non tanto, lui parla poco italiano e io poco inglese»

Alla Rai: «Sappiamo che Kvara è un giocatore importante, normale che ci siano certe voci in questo mese. Certo può dispiacere perderlo, però la scelta spetta a lui e alla società».

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai dopo la vittoria contro il Verona:

Le parole di Politano

Cosa significano questi risultati?

«Significa che stiamo lavornado bene, la strada è questa. In settimana lavoriamo molto sia in fase difensiva che in fase offensiva».

Sulla catena di destra?

«Per noi è importante capire che il gioco sugli esterni è fondamentale. Sappiamo il valore dei nostri esterni, come quello dei nostri terzini. Non diamo punti di riferimento e cerchiamo di sfruttare le nsotre qualità, i nostri schemi. Dall’esterno cerchiamo di reperire più palloni possibili a Lukaku che è forte nel gioco spalle alla porta».

Come state vivendo la situazione di Kvara?

«Noi sinceramente siamo stati concentrati sul Verona, sulla partita perchè il mister ci teneva tanto a farci stare sul pezzo. Sappiamo che Kvara è un giocatore importante, normale che ci siano certe voci in questo mese. Certo può dispiacere perderlo, però la scelta spetta a lui e alla società».

Hai parlato con Kvara?

«Non tanto, lui parla poco italiano e io poco inglese»

ilnapolista © riproduzione riservata