Osimhen potrebbe seguire Kvara al Psg in estate, il club può pagarlo 75 milioni in diverse trance (TeamTalk)

Per il momento il nigeriano vuole restare al Galatasaray e il Napoli può lasciarlo partire per un club con cui ha ottimi rapporti.

Napoli e Psg, durante la trattativa per portare Khvicha Kvaratskhelia in Francia, pare abbiano cominciato a discutere in merito a Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è ora in prestito al Galatasaray e in estate lascerà definitivamente gli azzurri. Potrebbe seguire le orme del georgiano.

Napoli e Psg hanno iniziato a discutere anche del futuro di Osimhen

Il giornalista Rudy Galetti sul portale TeamTalk scrive:

Paris Saint-Germain e Napoli hanno parlato di Victor Osimhen come possibile operazione per l’estate. Il club francese è da tempo interessato all’attaccante nigeriano e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per un trasferimento al Psg. Osimhen è ora impegnato con il Galatasaray ed è determinato a rimanere in Turchia fino all’estate, con l’obiettivo di vincere un trofeo con il suo attuale club. Tuttavia, dopo la recente acquisizione di Kvaratskhelia, i rapporti tra il club francese e il Napoli sono ottimi e si stanno già gettando le basi per un trasferimento di Osimhen in estate. Il prezzo di riferimento rimane la clausola rescissoria di 75 milioni valida per l’estero, ma un pagamento diviso in diverse trance potrebbe aiutare il Psg a finalizzare l’operazione, anticipando la concorrenza di altri club.

Il portale turco Fotomac rivela:

Sulla stella di fama mondiale del Galatasaray ci sono sviluppi di mercato. Il suo futuro è diventato oggetto di grande curiosità. Il Manchester United avrebbe contattato il Napoli per Osimhen. Il tecnico Ruben Amorim avrebbe voluto fortemente l’attaccante nigeriano, ma non ha ottenuto una risposta positiva. Alla dirigenza del club inglese è stato riferito che il nigeriano vuole sicuramente finire la stagione al Galatasaray.

