Noa Lang, offerta verbale del Napoli al Psv da 25 milioni (De Telegraaf)

“Il Psv per ora tiene duro”, ha già perso Lozano. Ma sia il Napoli che Lang sperano nella buona riuscita dell’affare. Fin qui quattro gol in Eredivisie e uno in Champions

“Il Napoli ha fatto sapere verbalmente di voler fare un’offerta di oltre 25 milioni di euro per Noa Lang e l’attaccante favorevole (gioca principalmente da ala e trequartista, ndr) a giocare in Serie A, riferiscono fonti del club“. Lo scrive il De Telegraaf che poi continua:

“Il Psv per ora tiene duro, ma sia il Napoli che Lang” sperano nella buona riuscita dell’affare.

Noa Lang il nuovo obiettivo del Napoli, ma il Psv fa muro

Lang è alla sua seconda stagione ad Eindhoven ed è stato acquistato dal Club Brugge a metà del 2023 per circa 15 milioni di euro bonus compresi, rendendolo, insieme a Hirving Lozano, l’acquisto più costoso di sempre nella storia del club di Eindhoven. L’attaccante ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di infortuni al tendine del ginocchio. Fin qui ha segnato quattro gol in Eredivisie e uno in Champions League. In totale ha segnato 11 gol e 10 assist in 45 partite con il Psv

Il Psv però potrebbe fare muro. “Il club di Eindhoven ha già perso Hirving Lozano in questa finestra di mercato. Inoltre, il direttore tecnico Earnest Stewart è già impegnato a reclutare un altro rinforzo per il ruolo di terzino sinistro dopo la partenza di Dams. A questo scopo sono stati fatti i nomi di Nicola Zalewski (AS Roma) e Souffian El Karouani (FC Utrecht)“.

A Dazn è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Alle 18 gli azzurri affronteranno la Juventus.

«Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri».

Adeyemi è quindi meglio sotto questo punto di vista?

«Dobbiamo rispettare i parametri anche salariali. Vedremo che succede anche nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai tifosi, ma sicuramente miglioreremo».

Ci sono giocatori che possono contendere il posto a questi undici titolari?

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Abbiamo sempre detto che questo è un percorso e se vogliamo arrivare ad ambire in Italia e poi in Europa, la squadra va migliorata. Non so se lo faremo ora o a luglio, ma la miglioreremo».

