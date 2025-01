Napoli, Conte ha fatto una scelta più conservativa con Spinazzola in campo e Ngonge in panchina (CorSport)

Raspadori è ormai inquadrato più da mezzala offensiva che da attaccante. La Fiorentina è una delle due squadre a cui Spinazzola ha segnato più gol in carriera (2)

Il Corriere dello Sport commenta la scelta di Conte di schierare Spinazzola e non Ngonge oggi alle 18 contro la Fiorentina al posto degli infortunati Politano e Kvaratskhelia. Una scelta più conservativa, dettata anche dalla necessità di contenere l’esterno viola Dodo.

La Fiorentina è una delle due squadre a cui Spinazzola ha segnato più gol in carriera

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Fuori Kvara, fuori Politano e dentro Spinazzola. Non Raspadori o Ngonge, ma Leo detto Spina. Protagonista di una settimana a dir poco incredibile: fino a qualche giorno fa era sul tavolo dello scambio con Biraghi tra Napoli e Fiorentina e oggi tornerà titolare dopo dieci partite proprio al Franchi contro la Viola. Nel suo vecchio ruolo: esterno alto, a sinistra, con Neres a destra e Lukaku a recitare da centravanti. Il tridente che Conte ha deciso di schierare avrà sulla carta meno attitudine realizzativa, fantasia e spunti in velocità di quanti probabilmente ne avrebbe avuti con Kvaratskhelia e Politano al netto di astinenze da gol lunghe più di due e tre mesi – ma sempre sulla carta dovrebbe garantire maggiore copertura sulla catena forte della Fiorentina: quella destra, spinta da un primo ingranaggio di nome Dodo.

Spinazzola, senza palla, può anche agire da quinto a tutta fascia come in altre partite del recente passato ha fatto Politano a destra, aiutando Olivera a bloccare un meccanismo molto ben rodato. Un 4-3-3 che volendo può diventare facilmente 5-4-1 in fase difensiva. Insomma, una scelta più conservativa rispetto a Ngonge, l’unico esterno di ruolo in panchina che ama giocare a destra e con cui Neres avrebbe potuto sistemarsi a sinistra; e di certo anche rispetto a Raspadori, rigenerato dal gol a Venezia ma ormai inquadrato più da mezzala offensiva che da attaccante

Casualità, insieme con il Parma (la Fiorentina) è anche una delle due squadre a cui (Spinazzola) ha segnato più gol in campionato in carriera: 2, ai tempi della Roma.

ilnapolista © riproduzione riservata