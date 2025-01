Napoli, colpo a sorpresa: dal Bournemouth arriva il centrocampista Billing (Di Marzio)

Si tratta del sostituto di Folorunsho. È un panchinaro del Bournemouth. In prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni

A sorpresa il Napoli piazza un nuovo colpa a centrocampo. Si tratta di Philip Billing, in arrivo dal Bournemouth. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Billing è un calciatore danese (cinque presenze in Nazionale). Quest’anno ha giocato dieci partite col Bournemouth in Premier League ma solo una da titolare. Il Bournemouth è attualmente settimo in Premier League.

Il Napoli ha trovato il sostituto di Folorunsho: si tratta di Billing

Su X Di Marzio scrive:

“Il Napoli in chiusura per un centrocampista a sorpresa: c’è Billing dal Bournemouth“.

Poi sul suo portale si leggono i dettagli:

“Dopo aver chiuso per la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso per il sostituto. Si tratta di Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 del Bournemouth. Il club azzurro ha trovato in lui un profilo pronto per sostituire l’azzurro in partenza. Niente più Cesare Casadei, dunque, dato che il Chelsea non ha abbassato le proprie pretese. Di conseguenza, il Napoli ha deciso di virare su un profilo diverso. Va definito e formalizzato l’accordo verbale tra il club e con il giocatore, in queste ore, per anticipare la concorrenza West Ham. Il danese intanto è pronto a diventare un nuovo calciatore azzurro“.

Per quanto riguarda la formula del trasferimento, il centrocampista dovrebbe trasferirsi a Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato tra i nove e i dieci milioni di euro. Il numero 29 dei “Cherries” può ricoprire e agire in diverse zone del campo, dalla trequarti alla mediana. In stagione 10 presenze, tutte in Premier League, scendendo in campo per soli 176 minuti complessivi. Giocatore ben strutturato fisicamente, alto quasi due metri, Billing gioca nel Bournemouth dal 2019.

