Napoli, Chiesa può essere una possibilità di fine mercato (CorSera)

A Liverpool sta vivendo un’esperienza in chiaroscuro, è una possibilità di fine mercato non un’alternativa a Garnacho (che però rimane complicato).

Monica Colombo sul Corriere delle Sera tiene traccia delle trattative di mercato che coinvolgono i club di Serie A. Per quanto riguarda il Napoli, detto e ridetto di Kvaratskhelia (siamo allo sprint finale), cerca il suo sostituto. Garnacho il primo nome ma è complicato per le cifre chieste dal Manchester United. Si è fatto anche il nome di Chiesa e su di lui Colombo scrive:

“Napoli e Psg vicini all’accordo economico per 75 milioni. I colloqui sono continui: il giocatore spinge per lasciare Napoli, Conte si è già rassegnato alla sua cessione individuando in Garnacho dello United il sostituto ideale. Chiesa, che a Liverpool sta vivendo un’esperienza in chiaroscuro, è una possibilità di fine mercato non un’alternativa allo spagnolo”.

“Finalmente Chiesa”, il primo gol riscalda un po’ Liverpool: “si spera torni quello del 2020”

“Benvenuto a Liverpool, Federico Chiesa. Ti stavamo aspettando”. Il Telegraph dà il benvenuto a Chiesa. Ieri, a sei mesi dalla firma che lo ha portato in Premier, ha finalmente festeggiato il suo primo gol con i Reds davanti la Kop.

È successo durante il terzo turno di Fa Cup, contro l’Accrington Stanley sconfitto 4-0. “Una serie di fattori, tra cui la preparazione fisica, l’ambientamento, gli infortuni e la malattia, hanno fatto sì che, prima del suo fantastico gol di sabato, la parte più emozionante della carriera di Chiesa ad Anfield fosse il video-diario trasmesso sui social media il giorno del suo arrivo”.

Nessuno prima di lui, “con un simile curriculum è stato dimenticato così in fretta dopo aver firmato”.

“Le assenze sono state così tante che ci ha fatto ricordare l’ultimo acquisto italiano significativo ad Anfield, il meno noto Alberto Aquilani nel 2009; è arrivato, ha visto le partite, ed è scomparso senza lasciare traccia”.

Slot però frena gli entusiasmi. «Non lasciamoci trasportare. Il gol è buon primo passo. Se giochi per questo club, desideri segnare il tuo primo gol soprattutto di fronte ai tuoi tifosi».

“Chiesa non sarebbe il primo acquisto del Liverpool degli ultimi anni che ha avuto bisogno di almeno mezza stagione per essere pronto e comprendere appieno le richieste dell’allenatore”, continua il Telegraph. “Il Liverpool spera che il Chiesa del 2020 alla fine si riveli”.

ilnapolista © riproduzione riservata