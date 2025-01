Musk vuole il Liverpool. Ha già pronto il nuovo inno: “You’ll Never Walk Elon” (Telegraph)

Il Telegraph s’è divertito l’operazione distopica: “Vorrebbe vincere la Mars League, abbatterebbe la statua del socialista Shankly. Il Superbowl al confronto sarebbe una sagra di paese”

Il padre di Elon Musk, Errol, l’ha sganciata un po’ così: il miliardario sudafricano per pare ormai aver conquistato gli Stati Uniti puntando al resto del mondo vuole comprare il Liverpool. Si è scatenato il panico al Merseyside, più o meno.

Il Telegraph s’è divertito a immaginare questa operazione “distopica”: “Il piano Kop dei Musk”.

“Quando Musk senior ha casualmente rivelato che Elon è il più famoso tifoso del Liverpool da quando è stata trovata una sciarpa rossa negli alloggi privati ​​del colonnello Gheddafi, possiamo immaginare che gli agenti di alcuni calciatori abbiano trascorso la maggior parte di martedì a mettere freneticamente “mi piace” a ogni post sui social media del vero Hugo Drax. Pensate ai miliardi e alle aspirazioni. Non ci sarebbero più litigi contrattuali con giocatori come Mohamed Salah e non ci sarebbe più bisogno di perdere tempo a pagare la miseria di 35 milioni di sterline per calciatori emergenti come, ehm, Mohamed Salah”.

“Dopo anni di autosostentamento, il Liverpool potrebbe sfidare il Manchester City e il Real Madrid e aprire abbastanza conti alle Isole Cayman per riscattare chiunque contestasse la spesa netta. Il Liverpool sarebbe nel giro di pochi mesi in dominio totale. Non solo della Premier League, della Champions League o della Coppa del Mondo per Club. Le ambizioni di trofeo di Arne Slot diventerebbero immediatamente intergalattiche, Musk punterebbe alla Mars Premiership”.

Certo, continua il Telegraph, “ootrebbe esserci un prezzo da pagare per un simile patto faustiano. Anfield verrebbe senza dubbio ribattezzato ‘X Stadium ‘, mentre la statua del famoso socialista Bill Shankly fuori dal Kop andrebbe naturalmente sostituita con una dello stesso Elon.

“Donald Trump avrebbe il suo palco privato e si dovrebbe mostrare il dovuto rispetto a coloro che la pensano come lui; la Xi Jinping Suite, la Kim Jong Un Lounge e la Gengis Khan Stand”.

E poi, magari, “sostituire l’inno del club con “You’ll Never Walk Elon” potrebbe anche suscitare qualche polemica, ma a chi importa se il Liverpool improvvisamente si ritrova con più soldi dell’intera Pro League saudita messa insieme?”.

“Ogni partita casalinga diventerebbe un evento sponsorizzato da celebrità che farebbe sembrare il Super Bowl una sagra di paese, soprattutto se i risultati peggiorassero a tal punto che Elon alla fine farebbe il passo naturale di nominarsi capo allenatore, o la carica rinominata di leader supremo, dopo aver preso in precedenza la decisione strategica che il suo abbonamento annuale da 10.000 sterline al Kop potrebbe essere acquistato solo da coloro che hanno acquistato una Tesla”.

“Se questo vi sembra troppo per una base di tifosi che risiede in alcune delle aree più povere economicamente del Regno Unito, non temete. Come nuovo franchise, ci sarebbero poche probabilità che il Liverpool giochi le partite a Liverpool. Elon si trasferirebbe in una parte del mondo più panoramica e sicura. Quei miliardari non stanno cercando di acquisire la Groenlandia per niente, sapete”.

“Quindi benvenuto ad Anfield, Elon. Certo, è un patto siglato all’inferno, ma nessuno sa meglio di te che in fondo Satana è stato frainteso”.

