Murray: «I campioni non si divertono. I giocatori di livello inferiore ridono e scherzano, e infatti restano inferiori»

“Non sarà un problema se Djokovic dovesse arrabbiarsi con me, in campo. Lo facevo anche io. I tennisti devono sfogarsi”

Dice Andy Murray che non è un problema se Novak Djokovic gli si dovesse rivoltare contro, mentre gioca. C’è passato pure lui, figurarsi. Nella sua prima intervista dopo la sua nomina a coach del più vincente tennista di sempre (nonché ex rivale), Murray ha detto ai giornalisti che è meglio liberare le emozioni piuttosto che reprimerle.

“Per molti versi, siamo personaggi molto simili”, ha detto. “So che non è facile là fuori, ed è stressante, e a volte vorrà sfogarsi con la sua squadra e il suo angolo. Penso che si debba stare molto attenti con i giocatori emotivi. A volte reprimere tutto non è la strada giusta. Ho avuto esperienze del genere come giocatore e ho osservato altri giocatori. La descrizione spesso di come appaiono i giocatori in quei momenti è che sembrano piatti”.

Murray non è mai banale quando parla. Gli hanno chiesto se si sta divertendo in questo nuovo ruolo: “A volte è molto piacevole. Ma le prestazioni elevate non dovrebbero essere risate e scherzi. Non ho visto questo da nessuno dei migliori giocatori al mondo. L’ho visto da alcuni dei giocatori di livello inferiore, ed è uno dei motivi per cui erano inferiori”.

“I giocatori migliori prendono tutto molto sul serio e vogliono migliorare, e non è sempre facile. È impegnativo, ma è estremamente gratificante quando fai una svolta in un allenamento e qualcosa inizia a andare un po’ meglio”.

Murray racconta anche come gli è arrivata la proposta: “Stavo giocando a golf e ci stavamo scambiando messaggi. Novak mi aveva mandato un messaggio, voleva solo chiacchierare. Era appena prima di Shanghai. Poi alla fine, ero alla 17a buca del campo da golf e il ragazzo con cui stavo giocando mi ha detto, ‘hai in programma di fare un po’ di coaching?’ E io ho detto, ‘Sinceramente, non mi viene in mente niente di peggio da fare in questo momento’. E poi 30 minuti dopo, ero in macchina e ho chiamato Novak, e lui mi ha chiesto se fossi interessato ad aiutarlo, cosa che ovviamente non mi aspettavo. Gli ho detto, ‘Guarda, devo pensarci e parlare con la mia famiglia’. Così ho parlato con loro, e dopo un paio di giorni, ho pensato che fosse un’opportunità e un’esperienza piuttosto uniche. E ho pensato che sarebbe stata una buona idea provarci insieme, e trascorrere un po’ di tempo fuori stagione in Australia e vedere come va per entrambi, perché è un po’ diverso. Non è il solito tipo di configurazione. Quindi aveva senso provarci e vedere se funziona. E poi abbiamo detto che avremmo preso una decisione più definitiva dopo il torneo”.

“Molte persone che mi hanno visto direbbero che la comprensione del gioco, della strategia e del lato tattico delle cose era un mio punto di forza. Spero, come allenatore, di riuscire a vedere il gioco attraverso gli occhi di Novak e di aiutarlo con la giusta strategia in campo”.

ilnapolista © riproduzione riservata