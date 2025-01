Il giornalista a KK Napoli: «Per il sostituto di Kvara si pensa a Zhegrova, ma il Lille non apre alla cessione, e a Chiesa. Rafa Marin? Il Napoli vorrebbe cederlo al Como».

Il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul mercato della squadra di Aurelio De Laurentiis. Si è soffermato sulle questioni riguardanti Kvaratskhelia, Danilo e Rafa Marin.

Moretto: «Kvaratskhelia è più al Psg che al Napoli ora, nei prossimi giorni può arrivare Danilo»

Sulla situazione legata al difensore della Juventus, Moretto ha commentato:

«Entro il fine settimana si dovrebbe liberare dalla Juventus, la questione non è imminente, poi per la prossima settimana il Napoli potrebbe sferrare il colpo».

In merito a Khvicha Kvaratskhelia, che sembra essere vicino al Psg:

«Lo vedo più a Parigi che a Napoli, nel breve periodo la questione Psg può andare avanti perché il rinnovo è fermo ed il giocatore ha già espresso il desiderio di andare a giocare in Francia. Serve l’accordo economico però, il Napoli si sta guardando intorno toccando più profili. Zhegrova piace molto, ma il Lille non apre, poi piace anche Chiesa».

Anche Rafa Marin dovrebbe lasciare a breve il Napoli:

«Il Villarreal spera di chiudere, ma la decisione è in mano al Napoli che preferirebbe mandarlo in prestito al Como. C’è una porticina aperta per la questione Como».

Le parole di Ugolini:

«Tutto gira intorno al contratto. Si sarebbe potuto trovare un accordo, era una cifra che poteva essere aggiustata. La vera differenza l’ha fatta il valore della clausola. Il Napoli voleva metterla intorno ai 100 milioni, l’entourage intorno agli 80. I mal di pancia estivi non hanno contribuito. Il suo contratto è in scadenza, giugno sarebbe stata la data perfetta per venderlo però poi è arrivata questa offerta. Lo stesso giocatore ha chiesto di essere ceduto o comunque ha manifestato la volontà di voler accettare l’offerta del Psg».

