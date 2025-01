Malagò: «C’è la volontà di riqualificare il Maradona, ma è in mano allo Stato e al Comune»

A margine dell’inaugurazione della piscina del Collana, il presidente del Coni Malagò ha parlato anche del Maradona in vista di Euro 2032

Dopo otto lunghi anni di attesa, la piscina dello Stadio Collana ha riaperto i battenti, regalando alla città un’altra perla nel suo ricco patrimonio sportivo. Il taglio del nastro, avvenuto oggi alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha segnato un momento storico per il quartiere Vomero e per tutti gli appassionati di nuoto.

A margine della manifestazione Malagò ha parlato anche del Maradona

«È da qualche mese che non ho più parlato con Manfredi, mi sembra che su questo è stato molto chiaro il ministro Abodi. C’è la disponibilità, anzi la volontà e il desiderio ovviamente che lo stadio Maradona di Napoli abbia la possibilità e l’opportunità di essere inserito in quel ristretto numero di stadi che saranno oggetto di una riqualificazione, parola forse per certi versi non completa, per far parte dell’Europeo del 2032. È tutta una materia che è in mano onestamente allo Stato e al Comune che il proprietario. È chiaro che bisogna affrontare l’argomento in modo concreto»

