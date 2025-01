Leicester, la famiglia dell’ex presidente chiede 2,15 miliardi di sterline alla compagnia aerea per l’incidente

Il tragico incidente in elicottero che costò la vita a Srivaddhanaprabha. «Riteniamo la Leonardo totalmente responsabile della sua morte», ha dichiarato il figlio.

Il 28 ottobre 2018, dopo il fischio finale di Leicester City-West Ham, un elicottero si è schiantato al suolo a pochi metri dallo stadio. Il veivolo ha poi preso fuoco, rimettendoci la pelle Vichai Srivaddhanaprabha, allora presidente del club. E la famiglia dell’imprenditore thailandese ha denunciato i produttori dell’elicottero, la compagnia aerea italiana Leonardo.

Il Telegraph scrive:

I rappresentanti della famiglia Srivaddhanaprabha affermano che il ricorso contro la compagnia aerea italiana Leonardo è il più grande della storia legale britannica. Il figlio di Vichai, Aiyawatt, presidente del Leicester, ritiene la Leonardo responsabile della morte del 60enne. La richiesta di risarcimento è di 2,15 miliardi di sterline. Oltre all’ex presidente, sono morti anche il pilota, la sua compagna e due membri dello staff dello stadio. Il figlio di Vichai ha affermato:

«La mia famiglia non ha ancora superato la perdita di mio padre. I miei figli e i loro cugini non sapranno mai che la perdita del loro nonno ci fa ancora soffrire. Abbiamo riflettuto attentamente su come volevamo procedere. Mio padre si fidava della Leonardo quando comprò quell’elicottero, ma le conclusioni del rapporto sulla sua morte mostrano che la sua fiducia non si teneva in piedi. Li ritengo totalmente responsabili della sua morte».

Il rapporto dell’agenzia investigativa Aaib (Air Accidents Investigation Branch) rilasciato nel 2023 riteneva che la Leonardo avesse rispettato tutti i requisiti normativi sia nella progettazione che nella produzione dell’elicottero.

