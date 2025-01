Thiago Motta: «Faremo una grande partita per avere la vittoria»

A Sky: «Trattandosi di grandi giocatori vogliono giocare tutti, però sono ragazzi intelligenti che capiscono che l’importante è il gruppo»

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni della Juventus prima della sfida contro il Club Bruges di Champions

La parola di Thiago Motta

Partita importante

«Sappiamo l’importanza della partita. oggi con una vittoria possiamo affrontare l’ultima giornata per qualcosa di importante. Rispettiamo sempre il nostro avversario che viene da una striscia molto buona di risultati. È una squadra che sarà complicato affrontare sicuramente, noi faremo una grande partita per avere la vittoria»

Formazione come il Milan quasi, come si convincono i ragazzi che bisogna stare in panchina

«Trattandosi di grandi giocatori vogliono giocare tutti, però sono ragazzi intelligenti che capiscono che l’importante è il gruppo, la squadra e che possono aiutare giocando 90 minuti o 15 o trenta. Oggi un’altra volta abbiamo bisogno di fare 95 minuti di altissimo livello, vuol dire che quelli che iniziano devono iniziare molto bene e quelli che entreranno devono alzare il livello»

