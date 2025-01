La prima vera impresa di Conte è aver già quasi messo in cassaforte a metà campionato la qualificazione Champions

La Gazzetta fa i conti del Napoli e registra il primo successo di Conte che non è legato alla pessima stagione dell’anno scorso

Il Napoli ha vinto anche contro il Verona e continua ad essere solo in vetta alla classifica, anche se Inter e Atalanta devono recuperare delle gare. L’ambiente già parla di scudetto, mentre Conte frena gli entusiasmi e continua a spiegare che si è solo all’inizio del progetto, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, Antonio ha già messo in cassaforte il primo obiettivo stagionale

“La prima vera impresa di Antonio Conte non è essersi issato lassù dopo una stagione disastrosa in cui il Napoli ha fallito anche l’entrata in Europa, ma aver già quasi messo in cassaforte a metà campionato quello che veniva considerato all’inizio il massimo obiettivo stagione: la qualificazione in Champions. La fame vien mangiando e i tifosi del Napoli cominciano davvero a credere che sia possibile l’impresa di bissare lo scudetto di due anni fa. Oggi il Napoli è primo a +4, potrebbe essere scavalcato dall’Inter se i nerazzurri dovessero vincere i due recuperi con Fiorentina e Bologna. L’Atalanta invece è a -5 ma deve recuperare la gara contro la Juventus.

Leggi anche: Toh, su Conte avevano ragione Bonucci e Buffon e non @costruzionedalbasso75

Per capire fino a dove possono spingersi le ambizioni del Napoli saranno chiarificatrici le prossime tre gare contro Atalanta (fuori), Juventus (in casa) e Roma (fuori). Intanto Conte continua ad avere la miglior difesa d’Europa, anche ieri imbattuta (per la dodicesima volta in 20 partite) e a registrare i miglioramenti dei suoi giocatori.

Oltre a McTominay ha cominciato a segnare anche Anguissa, Spinazzola è uscito dal letargo, Neres non fa rimpiangere Kvara pronto ad andar via. Servirà un sostituto del georgiano che permetta al tecnico di avere alternative all’altezza. L’arrivo di Belling dal Bournemouth per il centrocampo va in questa direzione”.

ilnapolista © riproduzione riservata