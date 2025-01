L’intermediario Zaccardo: «Se Kvaratskhelia rinnoverà, dipenderà solo da lui e dal club»

L’ex difensore portò il georgiano a Napoli. «Khvicha ha solo 23 anni e pronti-via è stato il miglior calciatore della Serie A, sta bene e Conte può migliorarlo»

Intervistato a Riad in occasione della finale di Supercoppa tra Inter e Milan che avrà luogo questa sera, Cristian Zaccardo ha parlato anche del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. L’ex difensore del Palermo e della Nazionale è infatti stato uno degli intermediari dell’affare che ha portato il georgiano a Napoli nell’estate del 2022.

Zaccardo: «Il rinnovo di Kvaratskhelia dipende dal Napoli»

Di seguito quanto dichiarato alla stampa presente:

Sei stato l’intermediario che ha portato Kvaratskhelia in Italia: ti aspettavi potesse avere questo impatto?

«Ovviamente sì, lo conoscevo da diversi anni. Conoscevo il suo valore. In Italia ha fatto benissimo da subito, il futuro è tutto dalla sua parte.»

Questa sua stagione è un po’ più complicata. Come sta?



«È un ragazzo di 23 anni, arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore di quella stagione. Lo scorso anno avete visto tutti il Napoli, ha avuto una stagione particolare. Poi è arrivato un grande allenatore come Conte: lui fa le sue prestazioni, può migliorare ancora e speriamo ci riesca con Conte. Il futuro è dalla sua. Gioca a calcio, in una grande squadra come Napoli. Penso stia bene e vedremo come andrà: la cosa importante è che lui faccia bene e che il Napoli vinca le partite.»

Rinnoverà il contratto?



«Dipende da lui e dalla società.»

Kvara sta vivendo il momento più difficile da quando è a Napoli (Gazzetta)

Così ne ha scritto la Gazzetta questa mattina:

“È quello che sta succedendo oggi a Khvicha Kvaratskhelia, l’eroe del terzo scudetto. Dopo due stagioni da titolare inamovibile, Kvara sta vivendo il momento più difficile da quando è a Napoli e non soltanto per l’esplosione di Neres. Il georgiano recentemente è stato frenato dagli infortuni, ma è il rendimento di tutta la stagione a essere lontano da quello che lo aveva consacrato nell’elite del grande calcio appena due anni fa. Kvara non è più una sorpresa, gli avversari sembrano avergli preso le misure e lui fatica a trovare una contromossa per tornare a liberare il suo talento.

Imprigionato, dalle marcature ruvide e forse anche dai pensieri di un futuro incerto. Il rinnovo mancato post scudetto ha cambiato il destino: forse Kvara si aspettava un riconoscimento per le imprese del primo anno, come è successo ad altri compagni. E da lì qualcosa è cambiato. Non da parte del Napoli, che lo ha sempre reputato centrale nel progetto tecnico e in estate ha rifiutato offerte faraoniche per la sua cessione. Kvara doveva essere un pilastro del nuovo corso, ma lo è stato per un mese. Poi non è più riuscito a incidere. E adesso è costretto a rincorrere”.

ilnapolista © riproduzione riservata