Un gol nelle ultime undici gare, un affaticamento muscolare che induce a pensar male. Si può vendere a patto di reinvestire quei soldi

Kvaratskhelia, Conte ci ha creduto poi si è arreso. Ma vuole rinforzare il Napoli coi suoi soldi (Corsera)

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, fa il punto sulla cessione di Kvaratskhelia, soprattutto sulla posizione di Antonio Conte che la scorsa estate si era opposto alla partenza del calciatore. Qualche mese dopo, la sua posizione è cambiata.

Un solo gol nelle ultime 11 giornate di campionato. Kvaratskhelia, il protagonista del terzo scudetto del Napoli, non è più un intoccabile. Non è più incedibile, e l’offerta arrivata dagli sceicchi del Psg è un’occasione che il club di De Laurentiis non vuole (e non può) farsi sfuggire.

Il mal di pancia — «vado-non vado» — di Kvara dall’estate scorsa non è passato nonostante la cura Conte, che per lui si era esposto fino a porlo come condizione per accettare la panchina. Conte ci ha creduto, lo ha aspettato, ne ha anche assecondato i malumori. Lo ha incoraggiato. Poi probabilmente ha metabolizzato la volontà di Kvara di voler stare da un’altra parte. E al club ha detto la sua, ha spinto perché rinnovasse il contratto ma le cifre richieste anche a lui erano parse eccessive. Un gol in 11 gare è nulla, l’affaticamento muscolare non meglio diagnosticato delle ultime settimane induce a pensar male. Cedere Kvara a gennaio a queste cifre significa non rischiare a giugno, dimostra di non aver ceduto alle pressioni degli agenti (la vicenda Osimhen qualcosa ha detto). Farne a meno però implica un impoverimento, e serve un investimento. Conte non vuole rimpianti: vendere per acquistare. Sostituire e migliorare. Così il rischio, se c’è, diventa calcolato.

Il Napoli apre alla cessione di Kvaratskhelia alle sue condizioni (Di Marzio)

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su X, il Napoli ha aperto alla cessione di Kvaratskhelia verso il Psg. Tuttavia l’affare si farà solo alle condizioni azzurre.

“Calciomercato | Napoli, c’è apertura per la cessione a gennaio di Kvaratskhelia. Contatti con il Psg , ma l’affare si fa solo alle condizioni degli azzurri“.

#Calciomercato | @sscnapoli , c’è apertura per la cessione a gennaio di #kvaratskhelia . Contatti con il #Psg , ma l’affare si fa solo alle condizioni degli azzurri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 9, 2025

Kvaratskhelia, il Psg ha offerto 90 milioni per gennaio: nella trattativa può entrare Skriniar (Bargiggia)

Il giornalista Paolo Bargiggia annuncia su X che il Psg avrebbe offerto 90 milioni al Napoli per avere Khvicha Kvaratskhelia già a gennaio.

Nella trattativa potrebbe rientrare Skriniar, difensore già cercato dal club di De Laurentiis.

Attenzione al Psg: i francesi sono tornati alla carica per Kvara con il Napoli offrendo 90 mln per avere subito il giocatore. A 100/110

De Laurentiis potrebbe cedere e nella trattativa entrare Skriniar. Napoli forte anche sul colombiano Duran dell’Aston Villa.

