«Jordan mi indicò da che parte avrebbe schiacciato: così è nata la foto dello Slam Dunk»

Walter Iooss Jr. è uno dei più importanti fotografi di sport viventi. Ha immortalato tutti i più grandi. Alcuni dei suoi scatti sono letteralmente iconici, anche se non sapete che li ha fatti lui. Tipo “slam dunk”, la mitica foto del volo in schiacciata di Michael Jordan. In una lunghissima intervista allo Spiegel racconta un po’ di aneddoti di alcune superstar.

“Ad un certo punto ho trovato noioso limitarsi a scattare foto d’azione. Ho accompagnato tante squadre per diverse stagioni. Ad un certo punto ti rendi conto che ci sono cose più interessanti da fotografare della partita stessa, ad esempio quello che succede a bordo campo o nello spogliatoio. O tra i tifosi. È una questione di controllo. Durante una partita non hai alcun controllo. Ma se una rivista paga un sacco di soldi per procurarti un atleta per un ritratto, allora puoi fare quello che vuoi con lui. Puoi controllare lo sfondo, la luce, tutto”.

“Il 98% delle foto sono prive di valore. Non è difficile scattare buone foto. Lo sfondo è fondamentale. Brutto sfondo, brutta immagine. Spesso è sufficiente un muro per fornire un buon sfondo. Non ho mai visto un muro con cui non potessi fare nulla. Questo è ciò che intendo per controllo. Scattare foto ad un evento sportivo significa anche essere fortunati. Ma quando hai il controllo su ciò che vuoi fotografare, è lì che tutto inizia a diventare davvero divertente”.

Ha fotografato Pelé, “in uno studio a Manhattan. Pelé aveva fascino e personalità. Era piuttosto piccolo, eppure era il più grande calciatore mai esistito. Quando giocava a New York, 50.000 persone venivano allo stadio solo per vederlo. Mi piaceva. Piaceva a tutti. Pelé aveva i piedi molto piccoli. Colleziono mani e impronte di atleti famosi. Anche le mani di Ali, per esempio, erano piccole, non più grandi delle mie. Ho anche un’impronta della mano firmata da Jordan. Ce n’è solo una al mondo. Vale una fortuna. Dopo una partita gli ho detto: ho l’impronta di Pelé, ho l’impronta di Shaquille O’Neal, ora voglio la tua impronta della mano. Non lo venderei per nulla al mondo. Anche se la gente paga un milione di dollari per le scarpe delle superstar. Follia. Per le scarpe!”.

Racconta di aver mandato a quel paese Boris Becker una volta, e che anche con Steffi Graf non fu facile: “All’inizio l’ho fotografata di profilo. Odiava il suo profilo a causa del suo naso grosso. Durante la pausa pranzo ha chiamato il suo agente, che poi mi ha contattato: basta scatti di profilo con Steffi! E non le piacevano le sue gambe. Hai delle gambe fantastiche, le ho detto. Odio le mie gambe, fu la risposta. Era una vera rottura di palle”.

C’è una sua foto di John McEnroe in cui lui ha qualcosa di quasi eroico. Una specie di aura. “Era il più grande mancino di tutti i tempi. E il classico, arrogante stronzo newyorkese. Mi piace la foto. Vedi il pubblico e senti subito l’atmosfera. La maggior parte degli spettatori indossava abiti bianchi, quindi la luce incidente si rifletteva sulla piazza. Ecco perché McEnroe è perfettamente illuminato”.

Iooss racconta la genesi di “Slam Dunk”: “Era una giornata dannatamente fredda a Chicago. Quattro ore prima ero nella sala per regolare le luci. Avevo provato qualcosa del genere l’anno prima, a Seattle, ma non aveva funzionato. Se non riesci a vedere il volto del giocatore mentre schiaccia, non è una foto. Sono andato da Michael e gli ho detto: questa è forse la domanda più stupida che abbia mai fatto. Ma c’è un modo per segnalarmi in anticipo da che parte stai correndo verso il canestro? Nessun problema, ha detto. Metterò il dito sul ginocchio corrispondente. Mentre correva per la schiacciata finale, mi diede il segnale. Ho cambiato posizione e quello è stato lo “slam dunk”. Una volta scattata una foto come questa, sei lì”.

“Non vedo Michael da anni. L’ultima volta che l’ho incontrato stavo fotografando un torneo di golf a cui stava partecipando. Disse semplicemente: “Mio Dio, Walter, pensavo che fossi morto!”. Gioca per soldi, migliaia di dollari per buca. Aveva con sé un grosso fascio di banconote. Mike, gli ho detto, giochiamo a golf . Lui: Walter, non hai abbastanza soldi per giocare contro di me. Puoi giocare dopo di me. Ho detto: vaffanculo”.

Tiger Woods: “Mattiniero, non dormiva praticamente mai. L’ho fotografato a Orlando, alle sette del mattino: crepuscolo, nebbia mattutina, quasi nessuna luce. Avevo con me solo una lampada. Alzò il braccio e basta: bingo. Giocava da solo. Colpiva un sacco di palline. Gli ho chiesto come avrebbe fatto ritrovarle. E lui ha detto: molto semplice, sono tutte vicini. Con ogni colpo da 100 metri di distanza, colpiva un’area grande quanto questo tavolo da cucina”.

