Inzaghi: «Frattesi? Mai litigato, non è vero. Se fossi in lui, resterei all’Inter»

A Dazn: «Oggi a Venezia non era semplice dopo la finale di Supercoppa persa in quel modo. Eravamo stanchi e acciaccati»

Simone Inzaghi è intervenuto a Dazn al termine della gara vinta dall’Inter contro il Venezia per 1-0. Focus del suo intervento sicuramente la prestazione solida – anche se messa a rischio nel finale, clamoroso il palo di Busio al 73′ – della sua squadra, ma pure la situazione Frattesi. In molti da giorni parlano del suo possibile trasferimento alla Roma o al Napoli e lo stesso Marotta nel pre-partita aveva messo le mani avanti dichiarando che nel mercato dall’oggi al domani tutto può succedere.

Inzaghi: «Frattesi sa che da noi c’è tanta concorrenza»

Di seguito l’intervento dell’allenatore dell’Inter all’emittente:

«Non era semplice per noi dopo la finale persa in quel modo ma i ragazzi sono stati bravissimi. Eravamo stanchi e acciaccati ma abbiamo fatto un’ottima gara.»

Però andava chiusa prima?



«Nel secondo tempo le nostre azioni potevano portare al gol, poi abbiamo trovato uno Stankovic che ha fatto ottime parate. Questi ragazzi ci danno dentro nel migliore dei modi, oggi abbiamo vinto ed è quello che volevamo.»

Ci sono troppe critiche verso l’Inter?



«Facciamo notizia quando perdiamo, quindi siamo migliorati tanto. Prendo questa cosa in modo positivo perché abbiamo creato tanto. La sconfitta di Riyadh ci ha fatto male per come è arrivata ma non cerchiamo alibi. Dobbiamo migliorare, guardiamo avanti; abbiamo fatto 43 punti in 18 partite, l’andamento è ottimo ma non dobbiamo fermarci pensando anche che dobbiamo giocare tantissime partite e le altre hanno questo ritmo. Con qualche giocatore fuori è tutto più difficile, ma i ragazzi sanno come fare. Cerchiamo di lasciare fuori le pressioni e organizzare buone partite come oggi.»

Oggi Frattesi è entrato bene. Marotta ha detto che non ha chiesto la cessione, quanto conta su di lui?



«Tantissimo. Si è detto tanto ma è pienamente dentro il progetto, lavora tanto e senza l’infortunio di Mkhitaryan avrebbe giocato dall’inizio. È entrato benissimo, deve fare così; ci ha dato tantissimo in questo anno e mezzo, magari vuole più spazio ma sa che c’è tanta concorrenza. Io sono molto contento e vogliamo andare avanti con lui; poi ha già parlato Marotta, però io posso dire che è dentro il progetto e siamo contenti di averlo.»

Chi recupera per il Bologna?



«C’è qualche speranza per Acerbi e Calhanoglu, Mkhitaryan lo valutiamo domani. Ci sono tante partite ravvicinate, l’obiettivo è portare avanti più giocatori possibili. Oggi ho preferito lasciar fuori inizialmente Thuram, oggi è positivo anche il rientro di Pavard.»

In conferenza, l’allenatore sul tema Frattesi ha poi aggiunto:

Frattesi fa parte del progetto. Quale sarà la sintesi tra la sua posizione e quella del giocatore?

«In questo anno e mezzo è stato molto coinvolto secondo me e siamo arrivati anche grazie a lui dove volevamo. Lo vedo allenarsi molto bene. Qualcuno ha detto che abbiamo avuto un litigio forte, nulla di tutto questo. Stankovic è stato superlativo a fermarlo oggi. Se fossi in lui continuerei qua.»

ilnapolista © riproduzione riservata