Conte vuole rinforzi già pronti e non talenti acerbi come Rafa Marin. La pista Danilo, a centrocampo non c’è solo Fazzini

Il mercato del Napoli: occhio a Cristante, Chiesa e al ritorno di Elmas (Repubblica)

Antonio Conte punta a rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo è migliorarsi e rendere la squadra sempre più competitiva. Sul mercato non vuole talenti acerbi ma calciatori già formati.

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Folorunsho sarà ceduto alla Fiorentina appena Manna riuscirà a definire l’acquisto di un centrocampista. Pellegrini si è allontanato dopo il gol nel derby e la Roma è restia a venderlo. In pole c’è il giovane Fazzini (Empoli). Da non sottovalutare la pista Cristante, ipotesi suggestiva il ritorno di Elmas. In difesa valigie pronte per Rafa Marin, Spinazzola e Juan Jesus (comunque utile nell’emergenza). Nel reparto arretrato mancano alternative e si spiega così la caccia a un jolly come Danilo, l’esperto brasiliano in uscita dalla Juve che copre più ruoli. Il suo arrivo è certo, meno la tempistica.

De Laurentiis non ha mai ingaggiato un giocatore di 33 anni, compiuti lo scorso 15 luglio. Conte vuole però rinforzi già pronti e non talenti acerbi come Rafa Marin. Per questo non è detto che a centrocampo il tecnico del Napoli si accontenti solo di Fazzini. E anche in attacco farebbe comodo un’alternativa, tant’è che un sondaggio per Chiesa (emarginato a Liverpool) è stato fatto. Idem in prospettiva per Rashford (United) e il colombiano Duran (Aston Villa). A gennaio dovranno arrivare acquisti funzionali pure per il futuro, non solo per il presente. Perché ora lo scudetto è un sogno, ma presto dovrà diventare un’ossessionante obiettivo. Con un leader in panchina va così.

Manna: «Danilo? Trovo irrispettoso parlare ora di mercato»

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro la Fiorentina.

Avete sentito Danilo?

«Trovo irrispettoso parlare di mercato ora, siamo in una situazione positiva. Ora parlare di trattative non è corretto perché sminuisce il nostro gruppo. Danilo è estremamente importante e sta vivendo una situazione complicata, ma oggi siamo concentrati su noi stessi».

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno e fuori dai programmi di Thiago Motta, piace ad Antonio Conte per l’esperienza che può portare alla retroguardia azzurra, qualità che non disdegnerebbero pure i rossoneri che possono giocare una carta in più con la Juve: Fikayo Tomori. L’inglese è nella lista degli obiettivi dei bianconeri per il mercato di gennaio. Ora si attendono le valutazioni di Conceiçao sul giocatore. La Juve vorrebbe un indennizzo per liberare Danilo, il Napoli punta a ottenerlo gratis mentre il Milan resta a guardare a fari spenti: se si sbloccasse la situazione Tomori, da ricordare che già in estate Kalulu aveva lasciato Milano per approdare a Torino, anche i rossoneri entrerebbero in gioco.

ilnapolista © riproduzione riservata