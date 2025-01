Il Barcellona ottiene una piccola vittoria: Olmo e Victor possono giocare (per ora) (Marca)

Dopo il ricorso del club, il Consiglio Superiore dello Sport ha ritenuto che i due giocatori possono, per il momento, indossare i pantaloncini blaugrana

Come riporta Marca, il Barcellona è riuscito ad aprire una breccia che permette loro di far giocare Dani Olmo e Pau Victor. Una piccola vittoria ottenuta grazie all’intervento del Consiglio superiore dello sport. Il Csd (Consiglio superiore dello sport) ha disposto che Dani Olmo e Pau Víctor potranno giocare nel Barcellona. Ovviamente non sono stati inseriti nei convocati per la partita di questo pomeriggio contro l’Athletic. “Dopo il rifiuto dei tribunali, della Rfe e della Liga, il Consiglio Superiore dello Sport ha ritenuto che i due giocatori del Barça possano, per il momento, indossare pantaloncini. Joan Laporta ha tirato un sospiro di sollievo, così come i due attaccanti e Hansi Flick“.

Dani Olmo e Pau Victor arruolabili per la Supercoppa di Spagna.

Il racconto di Marca:

“Poco prima delle 18:45 e poco più di un’ora prima dell’inizio della Supercoppa, il Consiglio Superiore dello Sport ha rilasciato una dichiarazione. «Il CSD ha approvato questo mercoledì la misura cautelare urgente richiesta dal Barcellona e dai giocatori Dani Olmo e Pau Víctor. Tale misura, che ha carattere provvisorio fino a quando il ricorso presentato dal club e dai suddetti calciatori non sarà definitivamente risolto, sospende l’ Accordo della Commissione di Monitoraggio dell’Accordo di Coordinamento Rfef-LaLiga, del 4 gennaio 2025, e l’annullamento delle licenze sportive dei suddetti giocatori», si legge nella testo“.

E ancora:

“Il Csd ha valutato che, ai sensi dell’articolo 27 della Legge sullo sport , gli atleti professionisti hanno diritto ad una chiusura sportiva adeguata alle loro potenzialità e con tutte le garanzie e certezze. «La mancata adozione di questa misura precauzionale causerebbe un grave danno economico e sportivo al club e, soprattutto, ai giocatori. Ciò potrebbe ledere anche gli interessi della squadra spagnola, così come il resto delle competizioni nazionali, comprese LaLiga»”.

Il club ora cercherà una soluzione con il Governo oppure si rivolgerà alla giustizia ordinaria. Il Csd, per il momento, si è opposto alla risoluzione che LaLiga e RFEF avevano già dato il 4 dicembre.

ilnapolista © riproduzione riservata