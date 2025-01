Hamilton e il primo giorno in Ferrari, il Telegraph sul suo outfit: “Sembrava più un boss mafioso che un pilota”

Ha fatto visita alla pista di Fiorano e scattato diverse foto; ha anche incontrato il vicepresidente Piero Ferrari. A fine settimana correrà su una pista privata.

Oggi c’è stato il primo giorno di Lewis Hamilton alla Ferrari, la sua nuova scuderia. Il Telegraph ha riportato il resoconto della giornata.

Il primo giorno di Hamilton in Ferrari

Il quotidiano inglese riporta:

Il suo outfit sembrava più da boss di mafia che da pilota automobilistico; aveva un abito doppio petto blu scuro e un lungo cappotto poggiato sulle spalle, ha scritto su Instagram che avrebbe ricordato per sempre questa giornata. La Ferrari ha scritto in un comunicato che Hamilton ha trascorso la sua prima mattinata visitando la pista di Fiorano, sullo sfondo della casa di Enzo Ferrari. Le tradizionali foto del primo giorno sono state scattate lì e anche il tempo meteorologico ha contribuito a far sentire Lewis a casa, con cielo un po’ coperto e pioggerellina tipicamente britannica. Hamilton ha poi fatto una breve visita ai box, con Vasseur e l’ad Vigna. Poi è tornato nella sede principale della scuderia dove ha incontrato il team manager e Piero Ferrari, il figlio miliardario di Enzo e attuale vice presidente della Ferrari. Domani terrà riunioni più tecniche.

Quando inizierà a guidare la Ferrari prima della nuova stagione? Il Telegraph svela:

Dovrebbe salire alla guida della macchina sulla pista privata di Fiorano alla fine della settimana, non si sa ancora il giorno perché dipenderà dal meteo e inoltre non vorrebbero che ci fosse una calca di tifosi a Maranello. Dopo gli ultimi anni difficili in Mercedes, il pilota inglese è fermamente convinto di poter ritrovare la sua forma migliore in Italia e vincere quello che sarebbe un ottavo titolo mondiale da record. Dovrebbe guadagnare più di 50 milioni di sterline a stagione.

