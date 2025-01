Per far decollare la trattativa serve un abbassamento delle pretese dello United che deve fare i conti col fair play finanziario

Garnacho, il Napoli si gioca la carta della pazienza: 50 milioni è la cifra giusta (Corsport)

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, in particolare sul dopo Kvaratskhelia e quindi su Garnacho il ventenne che piace tanto ad Antonio Conte.

Scrive il Corriere dello Sport:

È giovane, forte e ha un grande talento ancora del tutto inespresso. Insomma, è un profilo da Napoli. Poi, però, bisogna scontrarsi con il Manchester United, con cui ci sono buoni rapporti costruiti con l’affare McTominay. E i Red Devils, compreso l’allenatore Ruben Amorim, pubblicamente fanno i vaghi. La richiesta iniziale è di 60 milioni di sterline, più o meno 71 milioni di euro. La valutazione – secondo chi opera nel mercato – è invece di 50, una cifra nettamente inferiore e più in linea con quanto ha in effetti dimostrato l’argentino.

Per Garnacho lo United chiede 70 milioni

Ieri, dopo averlo schierato titolare (con assist) in FA Cup contro l’Arsenal, è stato lanciato dal primo minuto anche contro il Southampton allenato da Juric. Ancora da trequartista, ma a sinistra, nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese. Titolare per la seconda volta di fila, ma nonostante ciò la lampadina azzurra resta accesa anche nella testa di Alejandro, per il quale il Napoli sta giocando la carta della pazienza. L’interesse è concreto da entrambe le parti, ma per far decollare la trattativa serve un abbassamento delle pretese dello United. Per sbloccare la trattativa sarà fondamentale un abbassamento delle pretese economiche dei Red Devils. Il club inglese, pur forte del proprio blasone, deve fare i conti con i vincoli del Fair Play Finanziario: la cessione di un giocatore cresciuto nell’Academy rappresenterebbe una plusvalenza preziosa per le casse.

