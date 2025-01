Dopo il 2-2 al Liverpool, lo United è in ripresa e Zirkzee ha ritrovato il sostegno dei tifosi (Telegraph)

Amorim può ben sperare, i suoi allenamenti extra in settimana “hanno fatto sicuramente la differenza”. Ha lavorato sul possesso, sulle transizioni offensive e difensive e sui calci piazzati

Nonostante il brutto primo periodo di Amorim, il Manchester United è in ripresa. Lo sostiene The Telegraph secondo cui contro il Liverpool, i Red Devils hanno “prodotto la loro migliore prestazione di una stagione disastrosa”. È solo un pareggio per 2-2 ma vale quanto una vittoria. Amorim non si può certo definire soddisfatto, ma di sicuro è sulla buona strada per invertire la rotta della sua squadra.

Gli allenamenti extra di Amorim hanno migliorato il Manchester United

Ciò che fa ben sperare il Telegraph sono una serie di segnali. Tra cui la leadership di Bruno Fernandes. “Amorim aveva ammesso che lo United era a corto di leader prima della partita, ma ha ottenuto una prestazione da capitano dal suo connazionale. Nonostante tutte le critiche ricevute, nessuno ha fatto di più durante l’era post-Sir Alex Ferguson per cercare di trascinare in avanti uno United disfunzionale“.

Tra le diverse buone notizie c’è anche il ritorno di Maguire. Il tanto bistrattato difensore inglese ha acquisito una maturità da nessuno dimostrata finora allo United. “Forse ha perso una gloriosa occasione di vincere proprio alla fine, ma non c’era molto altro da criticare nella prestazione imponente di Harry Maguire. Amorim ha annunciato prima della partita che lo United avrebbe attivato un’opzione per estendere il contratto di Maguire dopo aver parlato con ammirazione del modo in cui il difensore inglese ha reagito alla privazione della fascia di capitano da parte del suo predecessore Erik ten Hag. Maguire è stato ancora migliore contro il Liverpool ed è diventato il difensore centrale più affidabile dello United“.

C’è anche Zirkzee tra le buone notizie. L’attaccante olandese ha ricevuto diversi incoraggiamenti in trasferta ad Anfield. “I tifosi in trasferta dello United hanno voluto scandire il nome di Joshua Zirkzee dopo il brutale trattamento riservato all’attaccante olandese all’Old Trafford all’inizio della settimana, quando la sua sostituzione nel primo tempo è stata applaudita prima che il giocatore venisse fischiato mentre lasciava il campo. Quelle scene non sono andate giù e sembrava che ci fosse uno sforzo concertato per sostenere il 23enne ad Anfield“.

E poi ovviamente c’è Amorim. L’allenatore portoghese nel post partita di Liverpool “non ha voluto soffermarsi sul tempo aggiuntivo che ha avuto con i suoi giocatori in allenamento durante la settimana, ma ha chiaramente fatto la differenza. Il beneficio di quasi una settimana intera di allenamento è stato evidente nella prestazione dello United. Lo United ha lavorato sul mantenimento del possesso, esercitando un maggiore controllo delle partite, sulle transizioni offensive e difensive, sui calci piazzati e sugli angoli e la squadra è stata migliore in quasi tutti i reparti. La buona notizia per Amorim è che ora ha un’altra settimana intera per lavorare con la sua squadra prima della partita del terzo turno di Fa Cup di domenica all’Arsenal“.

