Djokovic: «non rilascerò interviste alla tv degli Australian Open finché non si scuseranno con i miei tifosi»

Il campione serbo si aspetta delle scuse dall’anchorman Jones, reo di aver offeso i suoi fan. A Melbourne non sono nuovi a queste diatribe televisive

È in corso il primo Slam di Tennis del 2025. A Melbourne Djokovic è sembrato in buona forma, così come Sinner e Alcaraz. Il serbo in particolare è anche protagonista di una diatriba con l’anchorman dell’emittente principale degli Open, come riportato dal The Telegraph. L’ex n.1 infatti ha deciso di interrompere le interviste sul campo con l’emittente ufficiale dell’Australian Open, Channel Nine, dopo un episodio controverso che ha coinvolto il conduttore Tony Jones. Il giocatore serbo, visibilmente contrariato, ha spiegato che non tornerà sui suoi passi finché non riceverà scuse formali.

Djokovic: «Quell’uomo ha deriso i miei tifosi e mi ha offeso»

La vicenda è nata venerdì scorso, quando Jones ha fatto un’uscita giudicata offensiva durante una trasmissione. Mentre i tifosi serbi festeggiavano la vittoria di Djokovic su Tomas Machac nel giardino fuori dalla Rod Laver Arena, Jones ha ironizzato in diretta televisiva:

«Torniamo al Melbourne Park, dove potete vedere i fan di Novak Djokovic cantare a gran voce. I loro cori sono straordinari. ‘Novak è sopravvalutato! Novak è un ex campione! Novak, cacciatelo via!’ Ragazzi, sono contento che non possano sentirmi.»

Queste parole non sono passate inosservate al tennista. Djokovic ha dichiarato:

«Qualche giorno fa, un famoso giornalista sportivo di Channel Nine ha deriso i miei tifosi e fatto commenti offensivi nei miei confronti. Né lui né l’emittente hanno rilasciato scuse pubbliche, quindi ho scelto di non concedere interviste a loro.»

Questa presa di posizione è stata accolta con qualche fischio dal pubblico durante il match contro Jiri Lehecka, terminato con una vittoria netta (6-3, 6-4, 7-6) per Djokovic. Al termine della partita, il serbo si è limitato a salutare i presenti con un breve messaggio prima di lasciare il campo. In seguito, è emerso che Tony Jones aveva effettivamente rilasciato delle scuse al sito sportivo serbo Sportklub, affermando:

«Purtroppo, il mio ‘umorismo’ è stato frainteso come un attacco a Novak. Non era questa la mia intenzione. Ho sempre scherzato con i tifosi serbi durante il torneo, e questo era – almeno così pensavo – in continuità con quello spirito. Mi scuso se ho offeso qualcuno.»

Questo episodio ha riportato l’attenzione su altre gaffe di Jones, come il commento su Danielle Collins, definita “una mocciosa” per il suo comportamento provocatorio in campo. Le sue parole avevano suscitato reazioni ironiche da parte della tennista americana: «Amo come mi ha chiamata mocciosa, è così Millennial e Gen Z» aveva detto sarcasticamente. E ancora, ricorda il The Telegraph stesso: “Le controversie legate ai presentatori non sono una novità all’Australian Open. Basti ricordare la cerimonia del 2013, quando Sandy Gordon introdusse Li Na con la frase: «È malconcia, ferita e probabilmente esausta».

