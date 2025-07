Venus Williams perde ma “sale” al numero 643 del mondo. Era considerata dormiente dal 2004

Venus Williams ci ha provato gusto, non vuole farsi abbattere dalla sconfitta di Washington e rilancia. La 45enne tennista statunitense, battendo al primo turno la numero 35 del mondo e connazionale Peyton Stearns, di 22 anni più giovane, è diventata la donna più anziana a vincere un incontro di singolare nel tour dai tempi di Martina Navratilova, all’età di 47 anni nel 2004. Poi ha perso nettamente (6-2 6-2) contro la polacca Magdalena Fręch. Mollare? Neanche per idea. L’ex numero 1 al mondo giocherà ora a Cincinnati grazie a una wild card. Vi ha partecipato dieci volte nella sua carriera, raggiungendo le semifinali nel 2012 e i quarti di finale nel 2019. Era assente dal circus dal 2004, considerata “dormiente” dal ranking. Lunedì avrà il numero 643.

Venus Williams rilancia: sarà a Cincinnati

Il Washington post racconta:

«Mi sono divertita tantissimo», «Non è il risultato che volevo, ma ho potuto giocare tante partite, sicuramente un vantaggio. Non potrei essere più felice. Purtroppo oggi sono rimasta senza benzina… mi dispiace di non essere riuscita a giocare bene. Ma so che posso giocare meglio e so che giocherò meglio».

Scrive il quotidiano:

Questa settimana, la cosa che più ha colpito di Williams – oltre al fatto che riesce ancora a colpire a 113 miglia orarie (ossia 181 km/h) – è la sua libertà, nonostante giovedì i suoi colpi da fondo campo, ancora potenti, siano andati a vuoto e abbia faticato a recuperare palle ben piazzate dall’avversaria. La polacca Frech, numero 24 del mondo che quest’anno ha raggiunto il quarto turno agli Australian Open, ha adottato la tattica di far spostare sul campo la Williams. Alla fine Venus ne è uscita stremata ma ha salutato il pubblico con un sorriso. Cosa che non le accade tanto facilmente dopo una sconfitta. Ha perfino inserito qualche battuta divertita nella conferenza stampa post-partita. Alla domanda su cosa ci voglia per preparare un corpo da 45enne a quattro partite di tennis in quattro giorni, ha risposto: «Non sono mai andata fuori forma», ha risposto impassibile, «quindi dovresti parlare con qualcuno che si è lasciato andare. Il mio obiettivo? Dare spazio al tennis».

La felicità dopo la sconfitta

Venticinque anni dopo aver vinto il suo primo titolo del Grande Slam a Wimbledon, Venus Williams ha affermato di essere ancora “ossessionata” dal processo di “risoluzione” dei problemi in campo. Quest’anno ha trascorso una giornata a Wimbledon ed è rimasta incantata dalla bellezza del luogo, con l’adrenalina che le saliva al ricordo dei cinque titoli vinti lì. Le ha ricordato quanto può essere divertente il tennis. Poi il ritorno a Washington, la vittoria contro la Stearns e la sconfitta contro Frech. «Non è mai stata così felice dopo una sconfitta» dicono dal suo entourage.