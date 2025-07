Trump imbroglione a golf è un classico che fa sempre notizia, due i video che lo inchiodano (Telegraph)

Il presidente ha spostato la pallina per favorire meglio un colpo; poi, ha fatto fare il lavoro sporco al suo caddie. Nel 2015 disse: «Posso arrivare alla buca 18 quando gli altri non possono».

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accusato di barare a golf attraverso due video che lo “incriminerebbero”. In uno, il presidente sposta la pallina per rendere più favorevole il colpo; un altro, invece, mostra uno dei suoi caddie farla cadere in una posizione migliore del campo di Turnberry, in Scozia.

Trump accusato di barare a golf in Scozia, due i video che lo incriminano

Il Telegraph riporta:

Nella sua ascesa al potere, Donald Trump ha sempre citato come la sua abilità sul campo da golf riflettesse il personaggio: «non perderò quasi mai» nella vita. «Vinco sempre», ha detto al Washington Post nel 2015. «Sono un campione a golf. Posso arrivare alla buca 18 quando gli altri non possono. Tutta la mia vita è fatta per vincere. Non perdo spesso». Ora, dopo anni che veniva messo in dubbio che il presidente potesse fare due colpi sotto il par [completare la buca due colpi in meno rispetto al par previsto per quella buca], è sbucato un video che potrebbe “incriminarlo”. Trump ha giocato al villaggio scozzese Turnberry ed è stato accusato di imbrogliare. La clip, girata dall’agenzia di stampa Reuters, mostra Trump che appare per cambiare la posizione della sua pallina sul fairway.

In un’altra clip, si vede un caddie [la persona che assiste il giocatore portandogli la sacca con le mazze, ndr.] che fa cadere la pallina di Trump in una posizione ideale. Il secondo video sembra essere stato ripreso dall’interno di un edificio che mostra Trump andare verso un bunker sulla sinistra [area di campo ricoperta di sabbia, ndr.]. Mentre due caddie passavano, la telecamera ha catturato uno di loro che si fermava, si chinava leggermente e sembrava mettere la pallina davanti a Trump. La Casa Bianca deve ancora commentare la veridicità del filmato, ma gli spettatori hanno concluso che il video era la prova dell’imbroglio di Trump. Non è la prima volta che il presidente Usa viene accusato di barare a golf. Nel 2016, l’attore Anthony Anderson dichiarò: «Trump è un grande giocatore di golf. Non ho intenzione di dire se trucca o meno il gioco. Il suo caddie imbroglia per lui. L’ho visto diverse volte».