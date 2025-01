A Dazn: «Dobbiamo essere bravi a rimanere in partita e non farci distrarre dal contorno. Sarà un match difficile, il campo deciderà chi sarà il migliore».

A Dazn è intervenuto Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, pochi minuti prima dalla partita con la Juventus.

Di Lorenzo: «Queste partite si decidono dai dettagli, Conte chiede a noi difensori di muoverci molto in campo»

Cosa significa questo match?

«Sappiamo tutti l’importanza che ha, ma dobbiamo essere bravi a rimanere in partita e non farci distrarre dal contorno. Sarà un match difficile, il campo deciderà il migliore».

Il Napoli è cresciuto nella qualità difensiva:

«Abbiamo fatto tanti step in avanti e siamo cresciuti tanto in questa prima fase della stagione, ultimamente stiamo cercando di muoverci tanto in campo, ce lo chiede Conte. Ci siamo preparati bene e siamo pronti».

Cosa vi ha chiesto Conte?

«Queste partite vengono decise da vari episodi e dettagli, chi sbaglia meno avrà più possibilità di vincere».

Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Verona:

«Peccato per il gol, penso che non mi sia stato assegnato, era una bella giocata. Siamo partiti con posizioni più statiche ad inizio anno con il mister, ora stiamo lavorando tanto sullo scambiarci di posizione, per esempio noi terzini veniamo tanto dentro al campo e lavoriamo tanto su queste cose. Stiamo imparando tanto e crescendo, siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo continuare a lavorare».

