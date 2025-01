Conte: «Speriamo di trovare sempre più allenatori che dicono che il Napoli sta lottando per lo scudetto»

In conferenza: «L’ha detto Palladino? Se sei in testa alla classifica, inevitabile dire una cosa del genere. E noi siamo in testa alla classifica parziale»

In conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è lasciato a una piccola confessione ironica quando gli hanno riferito che Palladino, allenatore della Fiorentina, nella sua conferenza ha dichiarato che il Napoli è in lotta per lo scudetto.

Conte: «Siamo in testa, se stai lì è inevitabile che Palladino lo dica»

Palladino, nella sua conferenza stampa, ha speso parole di elogio nei confronti di mister Conte:

«Raffaele, l’ha detto lui stesso, quando è arrivato alla Juve ero a fine carriera. Raffaele ha bruciato le tappe da allenatore, è passato ad allenare il Monza dalla primavera. Ora ha fatto uno step in avanti andando alla Fiorentina, una piazza in cui c’è una richiesta importante e sta facendo molto bene. Come per tutti gli altri, per chi si appresta a fare questo lavoro, auguro il meglio, sempre dopo la partita che giochiamo noi. Un grandissimo in bocca al lupo, sta dimostrando di essere un bravo allenatore».

Lo avvisano anche che Palladino ha dichiarato che “il Napoli è in lotta per lo scudetto”. Guardando la classifica è anche ovvio fare un pensiero del genere. Conte però precisa:

«Se sei in testa alla classifica, inevitabile debba dire una cosa del genere. Siamo in testa alla classifica parziale, se stai lì che devi dire… Da napoletano poi giustamente… è giusto, non ti puoi inimicare il Napoli dicendo che non il Napoli non fa parte della lotta scudetto. Speriamo di trovare sempre più allenatori che dicono che il Napoli sta lottando per lo scudetto».

