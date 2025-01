Conte: «Alla Juve come all’Inter o al Milan non ti puoi nascondere: devi solo vincere»

In conferenza: «La Juve è un top club, ha giocatori forti e non hanno ancora perso. Non sono imbattibili ma hanno una storia importante»

Antonio Conte è intervenuto in sala stampa quest’oggi dal Training Center del Napoli a Castel Volturno. Tra i tanti argomenti trattati, interessante è stato il focus sull’importanza di Napoli-Juventus (una partita come le altre, niente di più ndr) e su cosa significhi essere parte di una delle tre squadre del Nord che hanno vinto di più in Italia: Inter, Milan e la Juve stessa (dove Conte ha passato – lo ha ricordato oggi – ben 16 anni professionalmente).

Conte: «Se ti chiami Milan, Inter o Juve pensi solo a vincere»

Di seguito un estratto della conferenza:

Napoli-Juve non è una partita normale.

«Sto percependo che nemmeno Atalanta-Napoli è una partita normale, Napoli-Verona non è una partita normale. Dobbiamo considerare ogni partita la partita. Sono tre punti. Dobbiamo continuare a mettere fieno in cascina. Sono quelle partite che servono per l’autostima, la fiducia, per capire anche a che punto siamo. Sono partite ad altissimo indice di difficoltà. È un osso duro la Juventus».

L’imbattibilità della Juventus.

«Non esistono squadre imbattibili. È una squadra quadrata, con giocatori forti, l’anno scorso con molti punti davanti a noi, fanno la Champions, hanno fatto un ottimo mercato, parliamo di un top club, bisogna avere massimo rispetto, hanno una storia importante. Alla Juventus, come all’Inter e al Milan, hai un solo obiettivo: vincere. Non ti puoi nascondere».

Garnacho, approccio del Chelsea con club e calciatore (Romano)

Intanto Alejandro Garnacho si allontana un po’ di più dal Napoli. Ne parla Fabrizio Romano sul proprio account ufficiale: il Chelsea – in realtà era abbastanza prevedibile – ha iniziato l’approccio al calciatore e ora parlerà direttamente con il club. Se soddisferà economicamente il Manchester (che nei discorsi col Napoli era sceso anche a 60-65 milioni bonus compresi) potrà acquistare l’argentino che Conte aveva designato come sostituto principe di Kvaratskhelia.

Di seguito quanto scrive Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato sul proprio account X:

«Come previsto, il Chelsea è pronto ad avvicinarsi al Manchester United per Alejandro Garnacho. Il Napoli resta interessato ma non c’è accordo sul pacchetto da 50 milioni di euro, rifiutato dal Manchester United; ora si lavora anche all’affare Adeyemi, come rivelato. Il Chelsea ha parlato con il giocatore e ora ne parlerà con il Manchester United.»

