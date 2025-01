Due vittorie che possono segnare la storia del torneo. Il Napoli risponde a ogni impulso di Conte

Conte ha preteso Lukaku e lui ha deciso le partite contro Atalanta e Juventus (Gazzetta)

La Gazzetta commenta e analizza la vittoria del Napoli per 2-1 sulla Juventus:

A 16 giornate dal termine, il Napoli ha già raggiunto i 53 punti del campionato scorso. Una trasfigurazione impressionante che ha un nome solo, quello di Antonio Conte. Qual è l’uomo più suo, che ha preteso ostinatamente? Lukaku. Big Rom, dopo il gol-partita di Bergamo, ha deciso anche ieri su rigore. Due vittorie che possono segnare la storia del torneo. Ma c’è Conte soprattutto nel cuore del Napoli che risponde a ogni impulso del suo comandante. In difficoltà e in svantaggio nel primo tempo, gli azzurri sono tornati in campo con una ferocia impressionante, hanno imprigionato la Juve nella sua area e hanno ribaltato il risultato: 2-1. Avevano già rimontato Parma, Udinese e Atalanta. L’abbraccio altrettanto feroce davanti alla panchina dopo il rigore di Lukaku è la foto perfetta di che cos’è oggi la capolista: una cosa sola, mister e squadra, granitica, consapevole, ricca di fede.

Spinazzola: «Conte ci fa andare tutti i giorni a mille e quando scendiamo in campo andiamo a duemila»

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Juventus

Nel secondo tempo il cambiamento è stato facilitato da una miglior gestione della palla?

«È così. A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare Lobotka che ci dava un po’ più libertà e Juan e Rrahmani si inserivano. Abbiamo aperto gli spazi».

Partite come Bergamo e oggi fa pensare ad una chimica speciale

«Vincere aiuta a vincere e quindi anche durante la settimana il grande e duro lavoro che facciamo si vede in campo dove andiamo a duemila. Non è solo la corsa, anche sotto l’aspetto tattico il mister ci fa andare tutti i giorni a mille, non c’è un giorno di scarico. Questa settimana poi abbiamo caricato tanto, poi mentalmente stiamo sempre sul pezzo».

ilnapolista © riproduzione riservata