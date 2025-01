Spinazzola: «Conte ci fa andare tutti i giorni a mille e quando scendiamo campo andiamo a duemila»

A Dazn: «A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare Lobotka che ci dava un po’ più libertà e Juan e Rrahmani si inserivano. Abbiamo aperto gli spazi»

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro la Juventus

Nel secondo tempo il cambiamento è stato facilitato da una miglior gestione della palla?

«È così. A fine primo tempo ci siamo detti di abbassare Lobotka che ci dava un po’ più libertà e Juan e Rrahmani si inserivano. Abbiamo aperto gli spazi»

Partite come Bergamo e oggi fa pensare ad una chimica speciale

«Vincere aiuta a vincere e quindi anche durante la settimana il grande e duro lavoro che facciamo si vede in campo dove andiamo a duemila. Non è solo la corsa, anche sotto l’aspetto tattico il mister ci fa andare tutti i giorni a mille, non c’è un giorno di scarico. Questa settimana poi abbiamo caricato tanto, poi mentalmente stiamo sempre sul pezzo»

