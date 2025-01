Comuzzo e Buongiorno, una coppia candidata a conquistare il futuro (Corsport)

Uno di quegli affari che piacciono a De Laurentiis, anche se 30 milioni sono tantissimi. La conferma che Manna ha l’occhio allenato per la Next Gen

Il Napoli oggi può acquistare il 19enne Comuzzo – difensore centrale della Fiorentina – per la notevole cifra di 30 milioni.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Se Manna chiuderà l’operazione, il Napoli si assicurerebbe non soltanto il giovane difensore più interessante della prima parte della stagione di Serie A, un (quasi) ventenne con mezzi fisici importanti, l’intensità e la fame che pretende Conte e margini inesplorati di miglioramento, ma anche una coppia candidata a conquistare il futuro insieme con Buongiorno, 25 anni. Fermo restando il totem Rrahmani, 31 anni a febbraio, e il rigenerato Juan Jesus, 33 anni, il parco dei centrali sarebbe davvero di enorme livello. E Rafa Marin potrebbe così andare in prestito al Villarreal: è in attesa.

Un investimento importante, in ogni senso, di quelli che tanto piacciono a De Laurentiis e a Manna stesso, uno che con i giovani ha l’occhio notevolmente allenato sin dai tempi della Juve e di una Next Gen che continua a sfornare prodotti pronti per l’uso in prima squadra. Un handicap, per il Napoli: sul settore giovanile va ancora compiuto un processo di restyling supportato da mezzi e strutture di livello. Ma questa è un’altra storia.

Comuzzo al Napoli, prestito biennale con obbligo di riscatto. Ora le parti sono molto vicine (Di Marzio)

Il Napoli è sempre più vicino a concludere l’investimento di gennaio sul difensore. I 75 milioni di Kvaratskhelia non verranno dunque (almeno molto probabilmente) spesi per un suo sostituto, bensì rivolti ad un altro ruolo chiave. Si tratta di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina classe 2005, rivelazione dell’anno in Serie A in quel reparto. Secondo Di Marzio, Manna avrebbe quasi chiuso l’affare sulla base di un prestito biennale (il che vuol dire che il Napoli lo riscatterebbe, ovvero pagherebbe, tra due stagioni ndr).

Di seguito quanto si legge sul sito gianlucadimarzio.com:

“Il Napoli è sempre più vicino a Pietro Comuzzo della Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa del Napoli. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane passate, ma il Napoli ha proseguito il pressing e adesso è sempre più vicino al difensore. Gli azzurri hanno offerto un prestito biennale, con obbligo a 25 milioni di euro più 5 di bonus. La distanza è di pochi milioni, con il club toscano che vorrebbe qualche bonus in più per arrivare a 35 milioni”.

