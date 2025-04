Bologna-Napoli 0-1, inizia il secondo tempo (LIVE)

Monday night ad alta tensione allo stadio Dall’Ara, gli azzurri si giocano la possibilità di accorciare sui nerazzurri che hanno pareggiato contro il Parma nella giornata di ieri.

Il Napoli sfida i felsenei nel monday night della trentunesima giornata per accorciare in testa alla classifica dopo il passo falso dei nerazzurri contro il Parma. Conte perde Buongiorno per un risentimento muscolare e Meret per influenza. Al loro posto dentro Scuffet (all’esordio) e Juan Jesus, nel frattempo però la buona notizia del ritorno di McTominay arruolabile tra gli undici di partenza. Tecnico leccese in tribuna per la squalifica che dovrà guardare i suoi dalle tribune. Il Bologna dal canto suo arriva da un periodo molto positivo e nella piena condizioni di potersi giocare un posto nella prossima Champions League. Italiano ricorre di nuovo a Dallinga dopo il rientro recente di Castro tra i convocati.

48′ Sbracciata di Rrahmani rischiosa su Odegaard, arbitro giudica dichiarando nulla

46′ Nessun cambio per gli allenatori in avvio

Inizia il secondo tempo

48′ Finisci il primo tempo con gli azzurri in vantaggio, tutta da vivere la ripresa

45′ Tre minuti di recupero

41′ Politano sciupa di nuovo! Approfitta di un retropassaggio sbagliato e prova a saltare Miranda, matira troppo piano e il portiere para reattivo

40′ Angolo e azione prolungata per rossoblu, ma Scuffet risolve tutto in uscita sicura

37′ Politano impreciso! Era stato servito in profondità e poteva mettere McTominay in porta ma sbaglia le misure del passaggio

33′ Occasionissima per gli azzurri! Di Lorenzo si inserisce in avanti e serve dietro McTominay che spara, Miraglia para alla grande in angolo

30′ Equilibrio in questa fase, con la partita sempre vibrante e aperta

27′ Destro al volo di Dallinga e dopo un bello stop, palla altissima però

24′ Non ce la fa Skorupski fattosi male nel provare a fermare Anguissa durante l’azione del gol. Dentro Miraglia

21′ Il Bologna prova a reagire dopo lo shock del gol subito

18′ Gol assurdo di Anguissa, su una palla vacante a centrocampo si avventa e brucia tutta la retroguardia in velocità e forza veemente. Vantaggio azzurro!

15′ Occasione per Neres che era stato servito in avanti da McTominay, tutto fermo per fuorigioco però

13′ Sempre padroni di casa in spinta

8′ Bologna molto aggressivo in questo avvio e gli azzurri sono costretti dietro

4′ Contatto tra Orsolini e Lukaku, a terra l’italiano

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Bologna e Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Dallinga all.Italiano

Napoli (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres all.Conte

