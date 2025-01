Calafiori torna titolare nell’Arsenal, ma Mbeumo gli segna con un tunnel (Video)

Riccardo Calafiori è tornato titolare nell’Arsenal dopo l’infortunio subito al ginocchio che lo ha costretto a restare fuori anche nelle ultime partite della Nazionale italiana. Questo pomeriggio è in campo contro il Brentford per la 19esima giornata di Premier League.

Il suo ritorno non è però stato dei migliori: al 13esimo si è fatto saltare troppo facilmente da Mbeumo sulla fascia; l’attaccante avversario ha poi segnato il gol dell’1-0.

Il Telegraph commenta la rete:

La squadra di casa segna con il loro primo tiro della partita. Mbuemo taglia dentro l’area saltando Calafiori e buca Raya con una traiettoria rasoterra; ha segnato facendo passare il tiro sotto le gambe del difensore.

MBEUMO GOALLLL HE GIVES BRENTFORD THE LEAD AGAINST ARSENAL HE SENT THE WHOLE DEFENCE THERE 😭😭😭😭😭pic.twitter.com/NoACDsXIVF

