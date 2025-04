Non c’è pace per la Federginnastica: mancano psicologi nell’organismo di salvaguardia da abusi (Corsera)

Lo fa notare la commissione etica Gymnastics Ethics Foundation. Mancano figure chiave previste dal Coni

La Federginnastica imbarazzante. Pure la Gymnastics Ethics Foundation (Gef), che vigila sul rispetto dell’etica delle diverse federazione, non smette di stupirsi delle incongruenze in seno alla federazione italiana. Non ultime quelle relative al Safeguarding, l’organismo di salvaguardia da abusi, e al nuovo bando per la nomina del procuratore capo. Ne parla il Corriere della Sera.

La Gymnastics Ethics Foundation (Gef), che vigila sul rispetto dell’etica nelle 164 federazioni nazionali della ginnastica, non smette di stupirsi del caso Italia.

La Gef ha chiesto conto all’Italia proprio dell’operato del Safeguarding di cui si sono perse le tracce. Come risposta, giovedì la Federazione italiana ha rivoluzionato l’organismo di salvaguardia ingaggiando quattro avvocati, tra i quali il presidente Francesco Di Ciommo, già membro del vecchio board. A Losanna fanno notare che mancano molte figure chiave previste dal Coni. Niente professionisti in ambito sanitario e psicologico, ex atleti, dirigenti sportivi capaci di inquadrare i casi da un punto di vista non solo legale.

In compenso è comparso il bando per il ruolo di procuratore capo. Il nuovo presidente Andrea Facci, da poco tirato in ballo per le frasi sessiste intercettate dalla Procura di Monza che indagava su Desio, aveva annunciato al Corriere requisiti specifici e stringenti. E invece il bando è aperto a qualunque avvocato o magistrato: di requisiti ulteriori per filtrare le domande, per esempio esperienza nei casi di abusi su minori o in procedimenti penali sportivi, non si fa cenno.

