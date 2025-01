SPQM. Sono Pazzi Questi Madridisti. Siamo ben oltre la crisi di nervi di almodovariana memoria. 4-1 al Las Palmas e il Real è di nuovo capolista

Ancelotti: più lo criticano, più vince. Il Real Madrid è primo in Liga: +2 sull’Atletico, +7 sul Barcellona

SPQM: Sono Pazzi Questi Madridisti. È un ambiente folle quello del Madrid. Siamo ben oltre la crisi di nervi di almodovariana memoria. Lui, Pedro, protagonista della movida madrilena. A Madrid quest’anno hanno due avute varie crisi di nervi. Due su tutte, quelle subito dopo i tonfi del Madrid contro il Barcellona: la sconfitta per 0-4 in campionato e quella 2-5 in finale di Supercoppa spagnola. Sembrava che fosse la fine del mondo. Poi ti soffermi a leggere la classifica del campionato dopo il 4-1 al Las Palmas e il Real Madrid te lo ritrovi primo in classifica con due punti sull’Atletico di Simeone e ben sette sul Barcellona che tanta isteria ha provocato dalle parti di Valdebebas.

Ancelotti ha il passo lungo. Anche oggi, contro il Las Palmas, ha giocato con una lista di infortunati lunga così: Tchouameni, Carvajal, Camavinga, Militao, più gli squalificati Modric e Vinicius. E al minuto 76 ha fatto il suo rientro in campo Alaba dopo mesi di stop.

Il signor Carlo ha subito critiche feroci, lui che in tre anni ha portato a casa due Champions e due Liga. Si sa, Madrid è così. Lui lo sa. E va col suo passo turbodiesel. La cura sta dando i suoi effetti con Mbappé oggi autore di una doppietta (e ha anche segnato su rigore). Ora c’è la Champions dove manca ancora qualche punto per la certezza di andare agli spareggi. Sopracciglio alzato, chewing-gum perennemente in bocca, Carletto da stasera guarda di nuovo tutti dall’alto al basso. Come gli è capitato spesso nella sua vita professionale.

ilnapolista © riproduzione riservata